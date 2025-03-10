台灣#MeToo︱陳建州繼續活躍幕前　大牙發聲：沒收過道歉

台灣主持人黃子佼2023年自捲入學MeToo風波後，就關閉社交平台消失幕前，直到早前他與孟耿如及女兒共聚天倫的照片曝光，再次掀起各界熱議。但有網友認為，相較黃子佼事件，同樣曾被指控性騷擾的「黑人」陳建州，仍活躍於幕前的他，反而更值得關注。

有網友9日透過社交網表示，大牙（周宜霈）自從指控黑人性騷擾後，曝光度就明顯下降，反倒黑人事業似乎未受影響，依然活躍於職籃推廣，令網友不禁感慨道：「難怪沒人願意出面指摘犯罪者。」對此，不時透過社交網與網友分享點滴的大牙，亦引用黃子佼事件的吹哨者Zofia的發文道：「既然壞人沒有活得苟延殘喘，那我們更要過得幸福美滿。」認為自己沒有懲罰他人的能力，從事件到現在也沒有收到一句道歉：「受過的傷走過的那些坑坑疤疤，也依舊是一塊無法忽視的傷疤」，並期待司法能夠進步，並希望大家了解兩性自主權和身體界線。

回顧整起事件，大牙2023年出面指控陳建州性騷擾後，對方一度停工並遭辭退職籃聯盟執行長。但對方控訴她的加重誹謗、妨害名譽獲不起訴後，陳建州又持續活躍於職籃界。反觀大牙出現在幕前的次數卻大幅減少，甚至引來封殺的猜疑。不過大牙事後澄清：「單純剛好沒有適合的角色」，同時也在去（2024）年底接下新的戲劇演出，對於自身事件受到外界關心，大牙亦感恩道：「謝謝你們一直替我加油，我都有收到，也很努力在生活。」