黎耀祥麥長青登華山　歎高濃度白酒

藝人黎耀祥（祥仔）與麥長青（麥包）主持的無綫旅遊飲食節目《江湖見》，在最新兩集中二人先後到了岳陽樓、襄陽城、華山及大雁塔等名勝，另外還品嘗了中國四大名酒、洞庭湖魚宴、襄陽地道牛肉麵，及西安特色小食甑糕等。

祥仔和麥包登上襄陽城，祥仔即憶起當年拍攝《神鵰俠侶》其中一個場口時，飾演周伯通的他與其他高手齊齊守護襄陽城，他指當年拍攝場面相當壯觀：「我哋幾大高手，嚟到襄陽城幫郭靖解圍，八條威也飛落空地大戰蒙古軍。」他又笑指直到今天來到襄陽城，才駭然發現原來城前沒有空地，四周只有護城河，十分搞笑！

此外，兩人又去了華山，皆因華山是不少武俠小說中高手比武的聖地。為了以最佳及最美的角度、將江湖的世界呈現到觀眾眼前，製作組動用航拍機及專業攝影機，360度拍攝華山宏偉險峻的美景，祥仔教路指，要登上高達1614.7海拔的華山，並不一定要徒步而上，反而可乘坐「北峰索道」舒服地邊享受美景、邊登上這個古代的武林聖地。

除了美景，他們品嘗了酒精濃度高達52及53度的原漿酒，祥仔乘機取笑麥包是「酒鬼」，他們品酒時，麥包充分展現了「酒鬼」對酒的高度認知，他嘗過兩種酒後，感嘆了一句：「52度同53度雖然差1度，味道分別好大，聞我就覺得52度攻鼻少少嘅。我以前飲威士忌、白蘭地，有時飲多咗係有少少辛苦，同埋醉嘅時間好長，反而白酒快醒啲。」