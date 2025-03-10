林明禎與MIRROR同場擦身而過　豪言：完全唔認識佢哋

馬來西亞女神林明禎今晚（10日）現身香港導演會春茗兼年度頒獎典禮，她以露腰示人，同場還有緋聞男友呂爵安（Edan）所屬組合MIRROR的其他成員包括AK、Lokman、Tiger、Frankie及Alton出席，大家到場時間接近，明禎跟他們擦身而過。

明禎已有一段時間未有在港露面，她解釋近期在馬來西亞及台灣工作較多，香港以拍廣告為主，4月會回馬來西亞拍一套恐怖片，會到當地一個小島取景，預計逗留一個月，問到豈不是無時間拍拖，明禎聞言即時求放過，提到她與MIRROR成員同場，她坦言：「完全唔認識佢哋，唔會刻意去打招呼。」

至於MIRROR的AK、Lokman、Tiger、Frankie及Alton受訪時，被問到Edan不在港，會否幫手照顧阿嫂林明禎？他們初時扮聽不懂，後來Lokman表示他們跟對方並不相識。講到今晚現身導演會是否想「R」撈？Lokman坦承：「心底嗰句係嚟R撈，不過傾偈時唔會咁肉酸，只會講我哋呢排好得閒。（電影業界近年不景氣，你哋會唔會減片酬演出？）梗係會啦，好電影同好劇本難求，如果有已經好好，作為演員只想拍戲。」而他透露自己暗地裏拍了一套電影，並快將煞科。