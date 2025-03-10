殺入露營場　共進溫柔鄉

春回大地，又係郊遊好日子，唔少人會趁機去吓露營，享受野外生活。AV業界資深人士神仙乙表示，好多日本人都係露營愛好者，連AV界都好興安排男、女優去營地曳曳，等大家可以感受吓野戰嘅樂趣。

色誘管理員

由桃太郎映像出品嘅《毫無貞操感的單人露營》，講述露營場地管理員德叔喺某日如常出動，睇吓一班營友有冇亂拋垃圾，但剛剛踏入營地就見到身材豐滿兼打扮性感嘅水奈瀨莉奈喺草地上熟睡，於是走埋去叫醒對方，殊不知呢位靚女一起身好似撞邪咁，捉住德叔又攬又錫，再吹奏一曲！被莉奈撩起把火嘅德叔，只好帶對方返辦公室激戰一場！查實莉奈唔係第一次咁做，成日會去唔同營地獵艷，只要見到有單身男士露營，就會闖入帳幕勾引對方激戰，順便黐飲黐食！

姣妹扮矜持

喺SOD炮製嘅《美麗的獨自露營者成為目標》入面，女主角葵美玲一向鍾意獨處，近期更愛上獨自露營，但唔知點解，每次去到營地總會遇上單身男仔，對方見玲妹咁可愛，往往忍唔住搭訕。咪睇玲妹一表斯文，查實係一名扮矜持嘅姣妹，同陌生男仔傾多兩傾，就會跟對方入帳幕激戰。就算某日唔好彩遇着一件麻甩佬，被對方嚟個霸王硬上弓，美玲都唔會有太激烈嘅反抗，仲會由忍受變成享受添！

野外尋樂趣

由PRESTIGE推出嘅《與單人露營女孩即日發生關係 04》，講述年輕人明仔好鍾意透過互聯網溝女，最近就識到一位好有文青氣質嘅妹妹仔詩季，對方除咗鍾意睇書，亦係露營愛好者，於是明仔決定投其所好，約對方去營地玩番兩日一夜。抵達目的地後，明仔見詩季搭帳幕同釣魚都相當在行，於是向對方請教箇中技巧，等大家有多啲話題。入夜後，明仔同詩季撐完枱腳，齊齊坐低飲番兩杯，氣氛相當浪漫，情到濃時，兩人忍唔住喺帳幕內激戰起嚟！事後，明仔覺得有啲唔對路，事關詩季嘅床上表現好進取，好彩明仔年輕力壯，否則就會畀呢位隱性癡女吸乾！

簡評

本仙一向熱愛大自然，好想享受露營之樂，但事前實在有太多嘢要準備，最後只好打消念頭，睇番一套露營場地激戰系列。今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《美麗的獨自露營者成為目標》，原因係女主角葵美玲嘅氣質清新有仙氣，扮演露營愛好者又入型入格，成個露營老手咁款，加上拍攝場地景色優美，令人睇得相當舒服。