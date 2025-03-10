許恩怡與巨頭BB對峙　愈拍愈心寒

張家輝自編自導自演的新作《贖夢》即將上映，除了主角張家輝、陳法拉、劉俊謙外，一班配角包括許恩怡（Natalie）、袁富華、朱晨麗、李凱賢、袁綺雯和張文傑等亦相當搶鏡，其中Natalie與巨頭BB的一幕尤其吸睛，連Natalie也感受到對手的恐怖。

Natalie在戲中飾演劉俊謙的病人，其中一個場口講述Natalie夢見滿臉披血的巨頭BB，她盪著鞦韆於血池上與BB對峙，初時她還覺得巨B很可愛，但拍攝過程愈拍愈心寒，她說：「我喺血池上盪著鞦韆以為好輕鬆寫意，但喺導演引導下，最後同巨B對峙，唔止要聲嘶力歇，仲要抱著殺死佢嘅心情，好似一場決鬥咁，來來回回拍咗6、7個鐘，由最初覺得佢好可愛，到最後好憎佢，過程感受相當迫真，見到佢滿臉血個樣，好恐怖同不安。我相信盪完今次鞦韆後，一世都唔想再盪，因為盪咗一個鐘之後，我個背脊已經好酸痛，不過事後睇到拍攝畫面，感覺氣氛好震憾，辛苦有價。」

而飾演張家輝好友的李凱賢在角色上無論造型和演技方面也來了一次破格演出，嘗試了很多不一樣的第一次，他感謝家輝給他這次難得的演出機會：「其實同家輝哥好有緣，我第一次同佢嘅合作係《大追捕》，今次可以被選中演出佢執導嘅作品，加上角色係我從未試過同有不少戲份發揮，所以我份外感恩。」他為角色第一次剃光頭演戲，並由善良演變到猙獰：「光頭造型真係令角色起咗很大作用，我有時補妝望見自己個猙獰樣，都覺得好驚嚇！」

至於袁富華和袁綺雯分別飾演劉俊謙的父母，朱晨麗則是劉俊謙的助手，另一位特別演出的是首次與堂兄張家輝合作演出的張文傑，雖然不是幕前同場，但演出由堂兄執導的作品卻是首次，張文傑表示縱然只是一個小角色，但仍樂在其中，亦是第一次演出這類戲種，而他在現場拍攝時也不敢打擾導演。