黃嘉雯逆巿升呢做老闆　Amanda S.攻甜點市場陳蕊蕊開茶飲店

現時生意難做，不少藝人投資各行各業都曾損手爛腳離場。不過為了尋夢，藝人黃嘉雯、Amanda S.及陳蕊蕊都無懼逆市開店，分別投資寵物店、甜品店及茶飲店，勇敢踏出一步，更大有信心回本。

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）近日由狗主升呢寵物店老闆娘，她稱一直想從事跟狗狗相關的工作，如今終可以圓夢。Carmaney雖然花掉大筆積蓄投資，但她無懼逆巿開店，有信心回本，最重要是愛犬們同樣受惠，變得更開心。

黃嘉雯是愛狗之人，本身養有3隻愛犬，最近更榮升寵物一站式服務中心的老闆娘，她表示曾想過如果不當藝人的話，一定會從事跟寵物有關的工作，因為跟狗狗們在一起是最開心的事，她曾構思過賣狗狗衫、狗狗沖涼液等，但發現零售業太難做，如今終於夢想成真，她說：「做生意真係好唔簡單，我自己都未必有勇氣去踏出第一步，因為機緣巧合下認識呢間舖頭嘅老闆，佢問我有冇興趣加入，我一直好鍾意狗狗，加上我有學寵物美容，覺得自己都好適合。」

寵物店佔地6000呎共兩層，服務包羅狗狗的衣、食、住、行及沖涼扮靚，投資不菲，Carmaney自認是小股東，但都花掉不少積蓄投資，自言每分每毫都是辛苦賺來的血汗錢，但現時市道不景氣，問她會否覺得逆市投資冒險？她坦言：「都係，但依家好多人都唔生小朋友，甚至當狗仔係BB，我都好需要呢類服務，所以都有信心回本，依家都收資平衡，所以OK。」

除了經濟壓力，她深感老闆不易做，經常會思考如何推廣及將服務做得更好，雖然困難，但好玩，從中亦收穫良多：「我喺其他狗主身上學到，原來照顧狗狗係可以去到咁極致，又識多咗其他狗主朋友。（你啲狗狗都受惠？）係，我經常帶佢哋返嚟，佢哋可以同其他狗狗交流，開心咗好多。」

Carmaney指店中有一隻狗店長「豬豬」座鎮，是他們領養回來的，她續指：「佢係狗Cafe嘅一隻狗，佢之前嚟我哋舖頭做模特兒剪毛，不過佢好驚人，又周圍去廁所，所以間Cafe唔想要佢，我哋聽到呢個故事就決定領養佢，佢依家住喺度，佢已經唔同晒，佢好乖，第一次見佢，佢好怕醜，佢依家會走出嚟玩。」講到開舖後有機會接觸更多狗狗，會否令她想多養幾隻？她笑言3隻夠晒數：「我養咗狗之後都有反思將來要生幾多小朋友，因為3個都好多，我諗我未必想生咁多喇！」

Amanda S.再攻甜點市場 想同唐詩詠合作

混血名模Amanda S.廚藝出眾，曾經開餅店創下月賺6位數的佳積，後來餅店賣盤，沉靜多時，近日Amanda重回甜品界大展拳腳，直言欣賞唐詩詠做麵包店好出色，會以此作為借鏡。

Amanda S.在疫情期間創立了甜點品牌，一直以Pop up Store形式營運，並沒有開實體店，疫情時好多廚房騰空，免去租金負擔讓她發展生意，後來疫情嚴重而暫停，結果一停便4年，近日她宣布回歸甜點市場，除了開Pop up Store，又會開網店，下一步將會開實體店。Amanda早在2011年開過餅店，高峰期座擁中環和銅鑼灣兩間店，後來發生2014年社會事件封路，令銅鑼灣店生意大跌，最終賣盤離場。今日決定回歸，因為有信心返回以前的光輝歲月，「之前開餅店我賺好多錢，每個月賺6位數肯定，嗰時好多大公司喺中環，每日都有300件蛋糕訂單，一個order就已經30萬，係賺到癲。」

她覺得冬甩令人感覺開心，所以以冬甩作為招牌甜點，打造幸福感覺：「我將牛角包加入自製的忌廉設計成牛角包冬甩，美國都流行牛角包冬甩，不過美式冬甩係油炸比較膩。」她看到市場正在轉變，出現好多蛋糕店，Amanda最欣賞唐詩詠的麵包店，一款麵包有多種口味的做法，「佢做得好好，概念又好，（合作？）都可以。香港人真係好鍾意食甜品，我嘅動力都返嚟，因為香港係我屋企，睇到人食得開心，我都會開心。」

提到感情生活，Amanda 顯得怕醜，只表示感情生活好開心，暫時未有再婚計劃：「我發現呢世界首要自己開心，不可以靠人，要愛自己才可以愛其他人，（不敢再婚？）唔係，覺得需要生小孩才會結婚，依家就無計劃生小孩。」

陳蕊蕊省成本開茶飲店

另一邊廂，藝人陳蕊蕊去年10月花6位數開設以健康為概念的茶飲店，未夠半年已做到收支平衡，講到創業原由，她表示：「我本身對健康同減肥方面好有研究，因為坊間嘅茶飲店畀人感覺好易肥同唔健康，係好邪惡嘅嘢飲，我想打破呢個傳統，希望做出好飲得嚟又健康，我哋主打係冇糖同低碳嘅飲品。」

陳蕊蕊稱開店並不容易，由於疫情及技術研發，花了長達兩年半時間籌備，又曾因香港舖租太貴而打退堂鼓，考慮在台灣開店，後來機緣巧合下遇上現時店舖：「因為個場係政府轄下，所以舖租比外面平三倍，加上上一手都係做茶飲店，所以唔需要由零開始，成本平好多，否則都要七位數。（對前景有樂觀？）有信心，因為之前疫情，令好多人注重咗健康，呢個係大勢所趨，有計劃遲啲再開分店。」

除了茶飲店以外，蕊蕊也有投資居酒屋，不過她坦言若再做生意，不會開餐廳：「居酒屋依家嘅生意額都可以，但有段時間真係蝕到驚，日本嘢食材貴，加上要新鮮，蝕嘅時候一個月要蝕6數位。」她自嘲雖然做生意經驗不少，但蝕錢的經驗更多：「係得呢兩間冇乜點蝕，我之前做過4、5次生意，包括水晶店、網店、賣護膚品等等，都係蝕錢收場，當買個經驗囉。」

場地：Mini Central