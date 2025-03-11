歐陽萬成返港與發哥「成功集郵」　「食玩買」尋獲張國榮黑膠唱片

美籍港人歐陽萬成（Jimmy Oyang）憑棟篤笑全球爆紅，早前他擔任男主角的Disney+美劇《內景唐人街》（Interior Chinatown）因加入港式元素而令香港傳媒爭相報道。Jimmy日前返港，即於社交網分享於港的動向。

日前他分享入戲院睇《破·地獄》的照片並大讚好睇，之後他亦到灣仔及銅鑼灣品嚐港式美食，並發揮搞笑本色拍片狂呻在香港樣樣都講錢：「香港真係樣樣嘢都講錢！你出去食嘢，紙巾都唔畀你，要買兩蚊一包，你要『打包』食物，兩蚊啦，你要筷子攞走，X你，畀錢啦！樣樣嘢都講錢！」昨日他再更新社交網「點名」力推一間麵鋪。之後他亦繼續「購物之旅」，狂掃伴他成長的大量港產片藍光碟，其中包括他的偶像周星馳的多部作品包括《逃學威龍》、《少林足球》與其最愛的《國產凌凌漆》藍光碟。此外，Jimmy亦貼出張國榮《為你鍾情》的黑膠唱片，並留言表示「搵到神聖的張國榮唱片」。而昨晚Jimmy獲邀出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，他更有機會與同場的「偶像」周潤發合照，並於社交網分享。他以中英留言表示：「好榮幸同傳奇周潤發一聚🙏 好高興有機會同發哥傾一傾😄 只是來自香港嘅兩兜友」

出生於香港的歐陽萬成，13歲隨家人移居到美國並於加州成長。歐陽萬成曾經「回流」在華仁書院讀了1年書，之後返美於加州大學聖地牙哥分校畢業。之前他宣傳《內景唐人街》時表明深受周星馳的影響，並分享於美國一頒獎禮上與同是頒獎嘉賓的成龍合照。