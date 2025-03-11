35歲朴寶英演學生不違和　童顏秘訣靠一招？

由朴寶英與崔宇植主演的韓劇《我們的浪漫電影》近期熱播中，二人飾演對愛情懷有憧憬，又想實現夢想的年輕人，並互相吸引和學習，既充滿青春氣息，感情亦帶細膩，相信各位觀眾也會冒出心心眼。但要數到最高的討論話題，莫過於35歲的朴寶英仍能輕鬆駕馭高中生角色，更毫無違和感，絕對是南韓公認的童顏女神。

今年35歲的朴寶英身為經常出演節目和劇集的藝人，飲食控制上固然會更為嚴格，三餐之間絕不碰零食、甜品和消夜，並會以雞蛋和香蕉作零食充飢。但當然也有嘴饞的時候，此時她會利用「視覺提醒法」控制體重，即使將自己最肥胖的照片設定為手機桌布，當想吃零食或放縱飲食時，便會看打開手機，提醒自己保持剋制。

她亦曾經在節目中分享從男神宋仲基偷師的凍齡秘訣，就是每天一個蘋果。皆因當時與宋仲基搭檔拍攝韓劇《狼少年》，從而得知每天早上一個蘋果，讓皮膚更加透亮白皙，也會努力喝夠1公升水。由於蘋果含有抗氧化成分，例如維生素C和蘋果多酚，有助減緩肌膚老化和暗沉，讓膚色更會均匀明亮，同時也富含膳食纖維，飽肚又健康，難怪兩人的臉上都看不出歲月的痕迹，更愈演愈年輕！