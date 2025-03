迪士尼改編經典動畫《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs)的真人版電影《白雪公主》(Snow White)即將於本月底上映,自迪士尼幾年前宣布反傳統由拉丁裔女星Rachel Zegler飾演「白雪公主」後即被外界猛烈抨擊,隨着影片即將上映之際,迪士尼為免「反覺醒」人士「踩場」抵制影片,近日有傳迪士尼已破天荒取消《白雪公主》於英國舉行首映。

除了取消搞首映之外,於當地的宣傳活動亦會減少並會在嚴格控制之下舉行,避免矛頭指向Rachel減少負面報道流出。據知迪士尼決定縮減《白》的宣傳與行銷計劃,讓電影低調地上映。至於美國首映禮將如期舉行,屆時Rachel與「邪惡女王」Gal Gadot將會同場亮相。