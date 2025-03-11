劉詩詩牛一吳奇隆繼續潛水　即被網民召喚

內地女星劉詩詩昨日（10日）日度過38歲生日，引來大批粉絲湧入社群留言祝福；好友楊冪更是連續4年在社交網發文公開慶生，更附上親吻的形聲詞「阿麼阿麼阿麼」，展現兩人親密的情誼。反觀老公吳奇隆在老婆生日當天卻依舊沒有動靜，令網人民又傳出婚變聯想。

劉詩詩與楊冪因合作2009年戲劇《仙劍奇俠傳三》成為好友，後來卻傳出事業競爭，導致雙方粉絲引發爭吵，兩人的友誼也受到影響，就連彼此的婚禮都未參加，不和傳聞愈演愈烈。直到2019年，劉詩詩與楊冪的關係才漸漸緩和，並多次被目擊同框互動，顯見恢復過往情誼。

而今年是楊冪第4年為劉詩詩公開慶生，大方在社交網獻上祝福：「親愛的小劉，生日快樂，健康平安順遂！阿麼阿麼阿麼！」劉詩詩也以相同口脗回覆：「謝謝親愛的小冪，想你愛你，阿麼阿麼阿麼！」2人親密互動立刻衝上熱搜，引來大批粉絲羨慕兩位女神之間的友誼。

然而反觀劉詩詩生日這天，丈夫吳奇隆的社群卻沉默未發文，至今最後貼文，還是1日替姜育恒宣傳演唱會。聯想劉詩詩與吳奇隆近來頻頻傳出的婚變之說，雖有知情人士表示兩夫妻感情好得很，但也讓不少網友擔心，紛紛喊話：「姐夫你說話啊！」只是也有人認為，吳奇隆很明顯已經選擇了不發聲，不僅生日不祝福，表態未跟進，離婚傳聞也不做回應。