朱敏瀚性情突變扑暈周嘉洛　韋家雄不男不女晒演技

無綫劇《痞子無間道》踏入結局周，劇情更加峰迴路轉，周五（14日）晚會一連兩小時播映大結局，令觀眾睇得更過癮。其中「公子」（朱敏瀚朱仔飾）突然性情大變，除對「阿強」（王灝兒JW飾）大呼小叫，還扑暈「費仁」（周嘉洛飾）兼偷去費仁收藏起來靈藥「忘不鳥之心」，朱敏瀚異變前曾對著鏡子自言自語，一度令網民掀起《痞子1》集體回憶，懷疑朱仔與第一季一樣人格分裂，有網民更偵探上身，懷疑劇中有不少一個角色擁有多重身份，涉嫌人物包括陳瀅、車婉婉及JW。

本周開始每一集都會揭曉其中一個角色的隱藏身份，昨晚（10日）播出第二十集，便揭示「哨牙珍」（何泳芍飾）的真正身份原來是奸角屠誅（關偉倫飾）的親生女，更是歌蓮神教聖女。另外，虔誠信徒「般鬥」的韋家雄，因練功結果走火入魔搞到不男不女，一時陰聲細氣，一時變粗聲粗氣，更一度玩自摑又鬧又喊，韋家雄受訪時稱，笑言要多謝戴耀明及黃建東給予靈感：「因為監製同我想營造到呢對男女好煩，我哋都諗咗好耐應該點演，之後演演吓覺得戴耀明同黃建東劇入面嘅角色夠晒煩，就決定以佢哋做原型，結果出嚟效果都唔錯，至少凸顯到呢一男一女嘅分別。」他說拍攝時不覺得混亂或疲累，「最大難度是要記住邊個位Chok過頸，因為一個鏡頭有時要拍幾次，咁要記住之前喺邊幾個位Chok過頸係有啲難。同埋更難嘅做祈禱手勢，因為我手指短呀，繞起上嚟好難。」