「鐵甲奇俠」羅拔唐尼現身電影節與超英舊拍檔聚舊

每年一度的《2025年SXSW電影節》連日來於美國德州奧斯汀舉行，吸引大批荷里活巨星到場宣傳新片。其中憑大受歡迎的漫威（Marvel）超級英雄角色「鐵甲奇俠」上位的美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）日前亦大玩驚喜現身迪士尼樂園的宣傳活動。

羅拔於活動中與片中得力助手「Happy」兼《鐵甲奇俠》（Iron Man）導演Jon Favreau以及漫威主席Kevin Feige 聚頭，合照時羅拔即擺出Iron Man招牌手勢。今次羅拔是為了宣布迪士尼樂園的全新「史達科技研究所」的機動遊戲。而羅拔更獲邀參與設計部分，他於台上表示是人生中的一大榮幸。

除了羅拔唐尼之外，他的超英拍檔「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）亦有現身宣傳。此外，奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、賓艾佛力（Ben Affleck）與「是非女王」Blake Lively等都先後出席電影節宣傳，其中忙於拍攝新片《Odyssey》的麥迪文（Matt Damon）更驚喜現身協助「老死」 賓艾佛力宣傳其新作《暗算2》（The Accountant 2），認真唔話得！

而為新片《Holland》宣傳的妮歌於電影節期間受訪表示去年太忙，今年她推出完《Holland》與劇集《九位完美陌生人》（Nine Perfect Strangers）第2季之後就會於餘下整年休息。