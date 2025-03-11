梁茵演「拜金女」色誘林德信　防男友偷歡有妙法

藝人梁茵（Kiko)有份參演的HOY TV首個自家微短劇《我家有囍事》，逢周日會推出一氣呵成版，可一次過睇足10集。劇中她與林德信(Alex)和林穎彤的三角關係更成為網民熱話：「今次我飾演嘅角色叫做愛美麗，聽個名就知道好貪靚啦！同我之前做過嘅角色都有少少類似，都係拜金主義嘅女仔，一見到Alex呢一類太子爺，可愛得嚟又迷人，又有錢又靚仔加上聲線溫柔，所以喺裏面我係會有幾幕色誘佢，本來諗住可以同佢開花結果，所以成個關係都係我Lead住佢嘅！ 」

劇中飾演「拜金女」的Kiko入形入格，但她想為自己的角色平反，分享防止男友偷歡的妙法：「要得閒幫佢放電囉！哈哈哈！呢個係令到關係走得更遠嘅方法，得閒同佢做下運動呀！我嘅意思係跑步呀！ 我嘅角色雖然係好豪放，但我本身唔主動，以前覺得呢啲嘢應該係男仔做嘅，但係依家男女平等，所以有時真係要為伴侶炮製啲浪漫驚喜囉！」

Kiko除了幕前的工作，她還擔任餐廳的實習店長，希望將來有機會開舖：「個個都以為做店長唔使做，其實係最忙嗰個，其實唔係想像中咁易，本身由演藝，突然轉去另一個行業，要花更多時間和努力，才會得到別人的認同，同幾位Partner協調緊，開舖頭始終係我終極嘅目標。