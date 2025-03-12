80年代女子樂隊The Bangles出自傳　爆曾被已故天王跟蹤

美國80年代搖滾女子樂隊The Bangles唱過不少名曲，其中1988年推出的《Eternal Flame》更唱到街知巷聞成為她們最具代表性的金曲。而早前The Bangles推出名為《Eternal Flame》的自傳講樂隊的音樂生涯，其中更大爆秘聞。

據撰寫自傳的女作家Jennifer Otter Bickerdike出書前已獲樂隊的幾位成員同意，在書中她們大爆已故樂壇天王Prince與她們鮮為人知的秘聞。話說當年The Bangles憑Prince創作的歌曲《Manic Monday》走紅，她們所屬的唱片公司當年邀請他觀賞The Bangles的演唱會，唱片公司老闆表示沒有想過Prince會答應赴會。怎料Prince對樂隊成員Susanna Hoffs一見鍾情，並開始跟蹤The Bangles。書中她們表示：「佢哋開始收到Prince嘅口訊，我認為佢一直跟蹤我哋，佢架紫色轎車總係神秘地出現我哋出現之處，但佢從未出過架車，佢只係恐怖地喺車內睇住我哋。」

而根據Prince粉絲網的粉絲留言表示Prince曾經想約會Susanna但卻被她婉拒。另有粉絲指Prince迷戀Susanna，但可惜他們並未有發展過戀情。