蘇皓兒赤裸裸拍真人騷　做「波牛」險傷盆骨唔怕影響生育

藝人蘇皓兒由狂熱籃球分子變成足球女將，雖然因踢波搞到周身傷，但她依然企硬，更考慮正式成立女子足球隊！對於訓練期間傷及盆骨附近位置，她豪言不擔心影響日後生育。

藝人蘇皓兒（Chloe）最近偕王頌茵（Kathy仔）及Rosa Ma（馬俊怡）等化身足球女將拍攝真人騷，由零開始到落場踢波，周身傷仍無畏無懼，受訪時Chloe更被發現大腿及盆骨附近因勞損而出現多處瘀痕，我見猶憐！問會否擔心影響日後生育，她爽快說：「唔驚，因為我冇呢方面嘅考慮。（唔鍾意小朋友？）又唔係，不過我覺得自己都顧唔掂自己嘛！」

談到拍攝難忘事，Chloe說：「第一日訓練就落大雨，等到冇得再等嘅情況下導演叫埋位，本來我諗住開始時可以靚少少上鏡，點知畀雨淋到完全顧唔到個樣。同埋喺佛山兩日三夜嘅訓練營，同所有姊妹守望相助，我會敲郭思（另一隊員）房門，主動借按摩槍畀佢，又會問大家要唔要有助入睡嘅Supplement。（練唔練得成佛山無影腳？）梗係唔得啦！哈哈！」

擬成立女子足球隊

不過，她自爆今次有心理關口要克服：「冇諗過拍攝會咁赤裸裸，喊晒咁！有次做體能訓練喺度咆哮，因為頂唔住，要大嗌畀啲力量自己，從來冇諗過會咁樣出現喺鏡頭面前。（所有人變晒喊包？）都係，我本身唔易喊，但一提起教練對我哋嘅包容，同埋覺得有時能力冇隊友咁好，都會忍唔住。」

回想當初決定做「波牛」，她說：「我覺得人生點都要參加一次咁熱血嘅節目，但冇諗過咁辛苦。」驀然回首，她依然覺得值得：「我真係愛上咗足球，我哋都有諗過正式成立女子足球隊，等教練幫我哋招攬多啲新血。」

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