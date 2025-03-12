瞿友寧有意二搭李現　虞書欣瞄準女一之位

內地藝人白敬亭主演《難哄》推出後爆紅，獲讚與女主角章若楠CP感十足，兼且演技細膩，而「總指揮」台灣導演瞿友寧對炮製白敬亭成爆款男神功不可沒，就連白敬亭受訪時也曾害羞說：「導演拍到了我很多人生鏡頭，從來沒有覺得自己這麼帥，我以後該怎麼辦？」不少粉絲都盛讚白敬亭「帥出新高度」，顯見瞿友寧製作及拍攝角度相當了得。

瞿友寧過去曾令林依晨及陳柏霖等竄紅，到內地發展後又找來李現及楊紫合拍甜寵劇《親愛的，熱愛的》，當時掀起一遍熱潮，而他近日有意再找李現合作，出任其下部新劇的男主角。據悉，瞿導有意將小說《想把你和時間藏起來》改編搬上螢幕，故事劇情敍述製片人到故宮尋找靈感，偶然見證傳承非遺技藝的古鐘錶修復師李現的嫻熟技藝，故邀請對方擔任項目顧問，共同投入到故事的開發中，及後二人一路攻克難關，聯手完成了一部表達非遺傳承人對歷史文化堅守與熱愛的作品。

雖然男主角雖成李現的囊中物，但目前女主角人選未定，有指此劇是華策影視下半年的大戲，不少人認為尚未拍板女主角的原因，是華策方面想將角色留給旗下藝人虞書欣，她與林一演出的《噓國王在冬眠》即將開播，外界猜測若該劇收視達標的話，就可拿下《想》劇女主角之席，高層目前仍處於觀望階段。