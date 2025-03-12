姜濤燒棉花糖被花姐話惹罵戰　姜糖怒轟冇危機意識

男團MIRROR早前分拆小組出歌，而「妹豬組」成員姜濤、呂爵安(Edan)、盧瀚霆(AL)和李駿傑(Jeremy)日前已出發韓國拍攝團綜。日前姜濤拍燒棉花糖時被網民拍片放上社交平，片中的他怕被火燒到，左閃右縮，被網民讚可愛，而在旁的經理人花姐即謂：「無論發生咩事都要好MAN咁，唔好畀人知道你哋唔識燒棉花糖。」而此片流出後，有網民於社交平台指花姐不應該大聲話姜濤，網民留言：「佢已經有啲驚，而且火好猛，萬一嚇親佢，發生意外，邊個負責？」亦有網民tag花姐社交網留言：「你知唔知道甚麼是工作與安全」，在勞工署內詳細說明：「用那裏短的叉燒着兩個小時的棉花糖，而他穿了一件有不同易燃的物料製造的羽絨，到有危險發生，藝人當殃，會否像冧MON事件一樣，自己完全龜縮？咁大堆人沒一個有危機意識！」更有姜糖又將Anson Lo得花姐寵相提並論，留言：「花姐最叻就係鬧姜濤，好明顯對姜嘅態度同教主係完全唔同。」

有一同去韓國拍攝的Edan只在社交網PO出大頭短片，大呻「淨係瞓咗2粒鐘」，拍攝行程明顯辛苦，不過Anson Lo似乎是最精力十足的一位，除了去吃韓國餐外，又於泳池邊跳其新歌《Heartbreaker》，並留言:「Miss me?」冧粉外，而他與Jeremy亦有出外購物，二人於街上等車時被網民拍到，據指他們於連鎖化妝品牌店掃貨，不過只見Jeremy拎住一袋二袋，Anson Lo郤翹埋雙手零收獲。