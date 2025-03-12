金秀賢疑曾出軌徐睿知！金賽綸被爆多次在梯間爆喊

童星出身的韓國女星金賽綸上月16日自殺身亡，終年24歲，37歲男星金秀賢日前被短片頻道「橫豎研究所」大爆於金賽綸還是15歲時與對方交往，戀情長達6年，而金賽綸於2022年涉酒駕後遭事務所解約，金秀賢有份設立的事務所Gold Medalist為她支付約370萬港元賠償金，去年卻要求金賽綸償還該筆巨款，令她感到十分無助。

金秀賢方面至今仍否認曾與金賽綸交往，韓國爆料網「Dispatch」今午（12日）終於出手，指金秀賢與金賽綸的戀人關係一早已是公開的秘密，知情人士表示：「因為金賽綸的年齡可構成問題，所以無法承認戀情。」「Dispatch」又公開Gold Medalist於2024年3月向金賽綸發出追討370萬港元賠償金的法律文件，文件中還寫明若金賽綸不還錢，便會遁法律途徑追究，金賽綸因無力還錢而向金秀賢求助，但未有收到回覆。

「Dispatch」指當時Gold Medalist稱並沒有打算要金賽綸還錢：「因為公司會出現失職的問題，我們只是進行最基本的法律程序。」又稱已透過經理人向金賽綸轉達，但「Dispatch」經了解後得知金賽綸在收到法律文件後感到很大壓力，而在金賽綸離世當日，記者訪問附近的居民，該居民指金賽綸是於2023年搬入，簽了1年合約：「我看了報道才知道是金賽綸，她平時經常坐在樓梯哭泣，因為看起來太可憐，曾經上去安慰過她，也聽過她訴苦，她手腕上有傷痕，應該是生活得很辛苦的年輕女子。」

此外，金秀賢曾於2020年與合拍劇集《雖然是精神病也沒關係》的女星徐睿知傳拍拖，徐睿知後來更跟Gold Medalist簽約與金秀賢做同門，有網民指因金秀賢與金賽綸是於2021年7月7日才分手，若徐睿知的確與金秀賢的緋聞屬實，金秀賢很可能是在與金賽綸拍拖時一腳踏兩船。