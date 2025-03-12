Lolly Talk美女成員被揭爭仔爆粗搞小動作　被網上公審力數惡行

女團Lolly Talk成員，現年20歲的郭曉妍 (Ah Yo) 於2021年參加《全民造星IV》入行，當時她只有16歲，甜美樣子加上可愛個性令她獲得了不少粉絲的喜愛與支持。(Ah Yo形象清純，畢業於名校且擅長多種樂器，可是她最近就被指爭仔兼爆粗，形象崩壞。

有指Ah Yo與即將出道的男新人成基哲 (Andy)，及另一名男子阿樹為同學，3人是十分要好的好朋友，經常一起玩。後來阿樹與另一女子Zoki交往後，Ah Yo便大為呷醋，因為嫉妒好友被搶，開始對Zoki展開連串攻擊，甚至開口叫阿樹與Zoki分手。忍無可忍的Zoki決定反擊Ah Yo，並在網上公開事件。

Zoki發文寫道：「我男朋友repo左呢個story，希望大家都可以唔再講啲咩影相（響）我哋，點知佢啲朋友cap咗上group又開始一連串情緒勒索。」她又表示：「依家啲Kol（指Andy）係咪都咁惡，你夾埋『知名女團成員』欺凌我男朋友都算，你依家一個大男人都要特登咁撞我，不嬲都知你冇禮貌架啦，估唔到原來你咁冇品。」Zoki稱，出Lift時遭Andy推撞，更差點受傷：「你咁大隻我比你撞一撞骨都碎，情人節都要比你欺凌。」

Zoki在帖子鬧爆Ah Yo說：「你身為半個公眾人物，好多人會以你為榜樣，禍從口出，我唔明白究竟我哋做左咩傷天害理嘅事情，要咁樣畀你x老母，我po呢篇野冇針對你哋3個，甚至我係對我嘅朋友講，呢一刻我哋已經覺得好不受尊重。」她續寫道：「好聚好散，希望你哋哋明呢個字點解。最後最後，無論我同啊樹以後係繼續一齊定分手，其實都唔關你哋事，我都多謝你哋祝福我哋白頭到老。你哋 (Ah Yo及Andy) 價值觀咁相似，我都祝福你哋友誼永固……最後辛苦我男朋友都多謝你保護我。」據悉，Ah Yo已跟阿樹反面，更封鎖了對方的社交帳號，不再跟對方來往。