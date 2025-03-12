鄭爽反擊做小三兼大肚傳　騎呢晒遮肚泳照當自證？

內地女星鄭爽2021年因搵代母生子、棄養、陰陽合約逃漏稅等醜聞，被批為「劣迹藝人」遭封殺，點知近日滯留美國嘅佢再捲是非，被爆做美國華裔富豪小三，更被富豪嘅親子爆料稱鄭爽已懷孕！

消息發酵多日，鄭爽早前曾用工作室帳號否認做小三，惟今次被富豪之子爆料，佢就未有親自發文，反而晒出遮肚泳照及只影到半身嘅新相，泳照中佢更僅只露出小部分樣貌。其工作室又以「她」嚟形容鄭爽，文中內容僅提及佢曾就偷逃稅一事道歉、已履行還款義務等，對於小三及懷孕傳聞一概不提，並叫大家只相信鄭爽本人所發布嘅消息先係事實：「想要了解事實，『她（指鄭爽）』發布的真實資訊是唯一可信依據！」不過網友繼續唔Buy，叫佢想說服大家，就應該晒出全身相以證未有大肚。

鄭爽工作室原文：

我們都是凡人，生活裏誰都可能碰上糟心事。只有當這些無端災禍實實在在砸到自己頭上，才會深切明白甚麼叫孤立無援、叫天天不應叫地地不靈。到那時，你大概率也會淪為如今自己造謠攻擊 “她” 的惡劣行徑的受害者，嘗嘗被惡意中傷的滋味！

為避免佔用公共資源，不做過多回應。但務必嚴正告誡所有人：想要了解事實，「她」發布的真實資訊是唯一可信依據！那些毫無根據的謠言，諸如將她第一時間的認錯歪曲為狡辯，把按時足額補繳稅款、罰款及滯納金的資金來源惡意編造為多年後傍大款所得，給努力遵守生效裁決、積極履行還款義務的她貼上東躲西藏、洗白復出的標籤，全是無稽之談！這些謠言毫無底線，其離譜程度簡直突破天際，遠遠超越最荒誕的虛構劇本。

請大家擦亮雙眼，堅定地以「她」本人發布的信息為準，別被這些謠言牽着鼻子走，淪為不實信息的傳聲筒！