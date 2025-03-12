天藍色MBA快2倍？

Apple最近搞作多多，繼中階手機系列iPhone 16e外，近日再發表全新配備M4晶片的MacBook Air。新機提供13吋及15吋兩個尺寸，分別配備13.6吋及15.3吋Liquid Retina顯示器，機身均由一體式鋁金屬打造，厚度少於半吋，重量分別1.24kg及1.51kg，輕巧便攜適合戶外使用。再說屏幕，亮度達500nits，支援10億種顏色、P3寬廣色域及原色調技術，並擁有最高2.8K解像度。顏色方面，除原來的午夜暗、星光和銀色外，還新增全新天藍色，各色隨附襯色的MagSafe充電線。

新機最大亮點是升級使用M4晶片，內置10核心CPU及10 核心GPU，支援32GB統一記憶體，較搭載M1晶片的舊版MBA快2倍，神經網絡引擎的AI加速運算更快3倍。提到AI，新機支援Apple Intelligence，玩到影像樂園、Genmoji及ChatGPT。其他功能方面，全新12MP Center Stage相機支援「桌上視角」，可同時顯示用户及枱面的俯視角度畫面；兼容Wi-Fi 6E和藍牙5.3，並設有MagSafe充電埠、兩個Thunderbolt及一個3.5 mm耳機插口。

同場加映：高階旋轉筆電

Samsung Galaxy Book5 Pro 360配備16吋Dynamic AMOLED 2X顯示屏，支援3K解像度及120Hz屏幕更新率，並可經S Pen及多重觸控手勢進行書寫、繪畫或微調內容細節。新機搭載Intel ARC GPU、最高32GB RAM 及1TB NVMe SSD，旋轉筆電中算是極高配置。其他功能包括38mm低音喇叭、Dolby Atmos音效、Wi-Fi 7、藍牙5.4等。