袁詠儀素顏街頭被邀合照冇Say No　53歲狀態不輸後生女

影后袁詠儀於1990年獲得港姐冠軍以及「最上鏡小姐」，其後由公仔箱跳進大銀幕，曾於1994年和1995年先後以《新不了情》和《金枝玉葉》兩奪香港電影金像獎最佳女主角，成為當時最炙手可熱的女演員。後來她下嫁了給張智霖，並為對方誕下兒子後，便開始大幅減產專心相夫教子，至近年兒子開始長大，袁詠儀也再次活躍幕前，除了孖住老公夫妻檔北上拍綜藝搵錢外，又接拍主演賀歲片《OMG！阿媽有喜》，以及在今年初，繼《富貴門》後相隔16年再接拍TVB劇《模仿人生》，令人期待。而另一讓網民驚嘆是其凍齡功力，即使年過半百，依然顯得相當年輕，素顏一樣省鏡。

近日有網民在深圳野生捕獲袁詠儀，並成功集郵，事後該網民將合照分享到社交平台，以「是誰這麼幸運在生日當天偶遇袁詠儀」為題，激動寫道：「原來是我哈哈哈！沒想到在家樓下也能偶遇明星 靚靚姐好漂亮～還特別溫柔的跟我說了好幾遍生日快樂 開心開心」。

相中所見，53歲的袁詠儀無懼素顏示人，皮膚狀態一流，當天她穿上一件V領白色襯衫加一件格仔恤衫，配下身深色闊腳褲，一身簡約打扮穿出減齡效果。網民留言大讚袁詠儀：「她瘦了之後真是回春啊，雖然有點歲月痕迹但又看起來很年輕」、「臉很小，身材比例很好」、「靚靚的五官真的很大氣耐看～」、「果然是靚靚啊，這個年紀顏值氣質還是能打」，甚至有網民跟博主講：「這麼大的年紀，跟你站一起還是一眼氣質樣貌與眾不同，港姐就是港姐，年輕時多漂亮不敢想像，現在淡妝還這麼漂亮。」博主更正：「她素顏哦 真的漂亮。」可以叫得靚靚，當然名不虛傳。