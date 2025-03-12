譚詠麟親認明星足球隊分家　直言與陳百祥風格不同

昨晚明星足球隊旗下跳唱組合「老六兄弟」現身電台接受薛家燕《開心大派對》節目錄音，6位成員包括衛志豪、莫家淦、張智軒、潘梓鋒、羅鈞滿和伍偉樂在錄音室受訪途中，「樂壇校長」譚詠麟（阿倫）突然現身送驚喜，薛家燕問阿倫為何特別提攜老六？阿倫笑言：「我冇睇好佢哋，佢哋係靠自己，將自己化腐朽。（所以畀機會佢哋？）我哋（明星足球隊）每次出外都有個環節與眾同樂，同啲球迷一齊唱吓歌，成日唱《萬水千山總是情》，咁不如搵隻歌可以又唱又跳。（唱你啲歌？）梗係要唱我啲歌！哈哈！」阿倫直指他們不怕蝕底：「呢個圈都係咁，成班人食飯，要有人唱歌搞吓氣氛，佢哋一個個行出嚟，又唱得唔錯，所以唔怕蝕底就有着數。」

早前傳出阿倫和老友陳百祥（阿叻）因明星足球隊「分家」問題鬧不和，不過阿倫在節目上多次提起阿叻，阿倫沾沾自喜有過百首親自創作的歌曲，薛家燕笑指要跟對方學習，因為他永遠都充滿自信，阿倫就講笑：「我都係跟阿叻學習。」薛家燕再追問阿倫：「聽聞明星足球隊分咗兩隊？」阿倫直認不諱：「真係有呢件事，空穴來風必有因。（兩隊作風不同？）出面啲人成日都問我係咪同阿叻唔啱？點會唔啱呀？幾廿年朋友，唔會為咗呢啲嘢；不過當日睇到新聞條片個心都離一離，驚唔知點答傳媒朋友，返到屋企發咗幾晚噩夢，仲紮醒！」直言覺得同阿叻風格有少許不同，「因為佢比較肉緊啲，我哋比較嬉戲啲，大家睇法唔同；全球咁大，佢想點踢同點睇都得，相信有一日，佢迷途會返嚟，但佢未必迷途，可能佢方向啱都未定，我都希望佢做到自己鍾意嘅，其實我哋私底下仲有見面，過年都有講恭喜發財。」