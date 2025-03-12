Ella Mira　白俄艷舞尤物

喺美國，轉做脫星嘅艷舞女郎多不勝數，但要符合來自歐洲呢項條件，又唔係想像中咁多，近年紅透歐美脫界嘅Ella Mira更加係屈指可數嘅成功例子！

出身夜店

每逢有大型運動會舉行，筆者都會好留意藝術體操，特別係來自俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯呢啲東歐國家嘅選手，唔止五官標致、體形纖巧，舞蹈動作仲好優美添！查實東歐盛產靚女係人所皆知，好似今日為大家介紹嘅Ella Mira就係來自白俄羅斯首都明斯克。

今年28歲嘅Ella Mira，除咗顏值高，身材亦好有睇頭，心口嗰對激凸車頭燈有成36D，仲有一對修長美腿，係唔少男士心目中嘅尤物，難怪喺艷舞界薄有名氣。原來阿妹好有表演欲，一直有個夢想就係加入演藝界，所以自細已學習芭蕾舞同現代舞，舞功根底紮實，但現實生活總係好難盡如人意，經過多番嘗試仍未能如願，只好選擇喺夜店跳艷舞，但世事就係咁奇怪，呢個決定令佢迎來事業轉捩點。

踩入脫界

憑住誘人身材同出色舞藝，Ella Mira好快成為夜店生招牌，並獲邀到歐洲多國夜店演出，當去到法國時，更有模特兒事務所主動聯絡，問有冇興趣試吓做裸模，於是佢抱住一試無妨嘅心態，為著名歐洲寫真網站拍攝一系列全裸寫真。

呢輯寫真唔止令大量男士睇到目不轉睛，更吸引到歐洲四仔製作公司嘅留意，經過多番考慮，Ella Mira決定下海，喺2023年答應為片廠iStripper VR演出處女作《Bedside Manner》。雖然阿妹喺片中只有自娛演出，但憑住一張迷人臉蛋同一對天然巨乳，成功俘虜唔少四仔迷嘅心，往後推出多套自娛作品亦大收旺場。被問到有冇諗過同男脫星合作，阿妹就話目前一刻尚未接受到，但唔排除日後會作出突破，大家不妨拭目以待。

Profile

出生地：白俄羅斯明斯克

身高：175cm

三圍：36D-26-39

雖然Ella Mira暫時只會喺鏡頭前自娛，但佢嘅四仔作品依然大賣，仲試過喺四仔頒獎禮上獲提名角逐最佳歐洲自娛演出女脫星，呢啲咪就係有實力嘅表現囉！