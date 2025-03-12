《白雪公主》全球首映被爆規模大減　將不安排傳媒採訪

迪士尼改編經典動畫的真人版電影《白雪公主》（Snow White）即將上映，自迪士尼幾年前宣布反傳統由拉丁裔女星Rachel Zegler飾演「白雪公主」後即被外界猛烈抨擊，隨着影片即將上映之際，迪士尼為免「反覺醒」人士「踩場」抵制影片，日前有傳迪士尼已取消影片於英國舉行的首映。不過，於本周六（15日）於美國加州舉行的全球首映禮仍然如期舉行，而近日就有傳迪士尼將一反常態決定將首映低調舉行。

據知迪士尼將縮減美國的首映紅地氈儀式規模，片中兩位女星Rachel Zegler與Gal Gadot預計將出席，不過紅地氈環節將不會如以往迪士尼大片般邀請大批傳媒到場採訪演員與主創團隊，有傳迪士尼屆時只會派自己的攝影師團隊到場拍照事後「發相」，此舉似是恐防傳媒會問兩位主角一些如以巴的敏感問題。消息傳出後即被網民批評迪士尼此舉是「斬腳趾避沙蟲」。

另方面，於片中飾演「邪惡女王」的Gal Gadot日前亮相名嘴Jimmy Fallon的清談節目宣傳《白》，在訪問中她自爆去年懷孕時腦部出現血塊，她表示：「我當時出現嚴重頭痛3星期，之後我睇咗幾個醫生同不同嘅神經科醫生。佢哋發現呢個可怕嘅情況，然而我緊急入院。而佢哋即刻幫我剖腹產子。而我透過『動脈取栓治療』（打通血管）。」