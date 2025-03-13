【是日通勝】

農曆二月十四

乙巳年 己卯月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、交易

忌：出行、動土、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：02、19、36

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：事業運強，財運亦上升，專注工作有着數。

金牛座：投資忌獨斷獨行，貿然下注隨時賠本收場。

雙子座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

巨蟹座：事業有少許進步，但要小心處理金錢事宜。

獅子座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

處女座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

天秤座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

天蠍座：工作疲憊不堪，必須休息，往後才有效率。

人馬座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

山羊座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

水瓶座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

雙魚座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）豬 有煩惱

鼠：勿妄想賺大錢，貪心容易影響判斷力。

牛：應多留兩個錢傍身，勿打腫臉充胖子。

虎：身邊小人多，易惹是非，需謹慎行事。

兔：求財易迷失方向，謀事切忌粗心大意。

龍：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

蛇：心態懶散，面對職場競爭，力有不逮。

馬：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

羊：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

猴：感受到伴侶的溫柔看待，心情靚到極。

雞：運勢一般，謀事易迷失，感情受考驗。

狗：競爭對手不是省油的燈，需小心應付。

豬：是日沖煞，要提防小人介入感情關係。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

睡房布置如何令人瞓得好？

風水學中有「明廳暗房」之說， 好多人誤以為睡房就要黑沉沉，其實大家千祈不要誤會，臥室在睡覺時間要保持昏暗，在非睡眠時則要敞亮通明。房間陰暗加潮濕，容易孳生霉斑或壁癌，有機會引發呼吸道、腸胃和婦科疾病，亦會影響睡眠品質，精神變得散渙。

睡床的擺放也是影響睡眠的重要因素。因為土地問題，很多人會選擇向高發展的睡房組合系列傢俬，例如在睡床下面設有書枱、衣櫃等。看似節省空間，但睡這種床的人比較容易當「月光族」，甚至入不敷支，經常先使未來錢，而且多往外跑，較少時間逗留在家。這種床在歐美很流行，故歐美人的獨立性強，家庭關係比較自由。如果傳統觀念重一點的朋友，擔心出現這種現象，就不要把床離地太遠了。

睡房風水不僅影響睡眠和財運，更與生育息息相關。對於求子不順的夫婦，睡房風水尤為重要。首先，最忌房門沖床，房門絕對不可以直沖床頭，不但影響私隱和安全感，亦使受孕機會減半。其次，床頭床尾兩皆空，床頭一定要有靠山，而且靠山還要夠穩固。床頭床尾兩皆空的格局，除了使居者在工作欠缺靠山，沒有助力之外，亦會大大減低睡眠質素，使人精神恍惚，令生兒育女的機會大打折扣。想成功造人的話，要注意了！