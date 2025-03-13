金秀賢再爆咀相情信　瘋狂脫粉品牌割席事業一鋪清袋

韓星金秀賢近日被爆曾與上月去世的女星金賽綸未成年時交往，但事務所堅拒承認，即使昨日再有咀相曝光，仍繼續保持沉默，而形象插水的金秀賢連累新劇《山寨人生》播映無期，廣告亦陸續被抽起，估計難以翻身！

童星出身、韓片《殺手代父》的女星金賽綸上月16日自殺離世，終年24歲，當日剛好是男星金秀賢的37歲生辰，短片頻道「橫豎研究所」大前日爆料指其家屬聲稱金賽綸從2015年開始、即是15歲未成年時與當時27歲的金秀賢拍拖，二人於2021年7月分手，又指金賽綸於2022年涉酒駕後遭解約，金秀賢有份設立的事務所Gold Medalist為她支付約370萬港元賠償金，去年卻要求金賽綸償還該筆巨款，令她感到十分無助。

Gold Medalist其後指節目的所有指控不屬實，聲言會向散布謠言的「橫豎研究所」提告，即使頻道前日再公開金秀賢錫金賽綸面頰的照片，更聲稱擁有過千張兩人的合照，Gold Medalist昨日仍表示立場不改變，沒有作追加回應。而昨日網上流傳金秀賢與金賽綸疑似準備咀嘴的親密照，「橫豎研究所」再公開另一張錫面相及金秀賢於2018年當兵時寫給對方的情信，可見自稱「金一兵」的金秀賢向金賽綸講「我愛你」，又稱呼金賽綸做「Seronero」，而金秀賢是在2017年10月至2019年7月服役，當時金賽綸仍是高中生，節目又公開與金賽綸姨媽的錄音，她指初時並不知道兩人交往，直至金秀賢當兵前才發現，曾極力反對，又指金秀賢曾在金賽綸滿20歲之後提過想結婚。

劈腿徐睿知？

爆料網「Dispatch」昨日亦出手，指金秀賢與金賽綸的戀人關係一早已是公開的秘密，又指記者在金賽綸去世當日曾訪問附近的居民，該居民表示：「我看了報道才知道是金賽綸，她平時經常坐在樓梯哭泣，因為看起來太可憐，曾經上去安慰過她，也聽過她訴苦，她手腕上有傷痕，應該是生活得很辛苦的年輕人。」而金秀賢曾於2020年與合拍劇集《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知傳拍拖，徐睿知後來更跟Gold Medalist簽約與金秀賢做同門，有網民指若徐睿知與金秀賢的緋聞屬實，金秀賢很可能是一腳踏兩船。另外亦有指金賽綸酒駕當晚是因為公司要求她陪酒，期間發生小意外而趕着離開，但傳聞未得到證實。

金秀賢在事件爆出後形象插水，社交網已流失40萬粉絲，有46萬追蹤者的後援會亦宣布解散。而他正拍攝新劇《山寨人生》，串流平台方面與韓媒通話時表示拍攝正如常進行，但就指播映日期未定。他亦正與男星任時完及丁海寅等出演天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）主持的綜藝節目《Good Day》，大批網民要求他退出節目，節目組方面表示暫時未決定是否刪走他的部分，而有份合拍該節目的男星曹世鎬被指已取消關注金秀賢的社交網。金秀賢亦是多個品牌的代言人，他代言的戶外服裝品牌正考慮是否維持和他的合約，他擔任代言人的美妝品牌就表示正注視事態發展，會延遲有關金秀賢的所有宣傳計劃，他代言的超市及航空公司則已將其廣告下架。

舊拍檔出事影響心情？全智賢笑得拘謹

韓國女神全智賢近日出席巴黎時裝周，作為品牌代言人的她，以女王氣勢現身睇騷，重現神劇《來自星星的你》千頌伊的造型，她還被冠以「凍齡神顏」，搶盡風頭。不過有網民覺得她現場笑容比在韓國出發時略為拘謹，未知是否受被認為最強CP拍檔金秀賢連日來的新聞影響。

事實金秀賢走紅有說是全智賢帶挈，兩人先合作電影《盜賊門》，然後金秀賢再憑《我》劇飾演情深外星人都敏俊走紅全亞洲，全智賢事業亦更上一層樓，本來粉絲一直很期待他們再合作，如今相信機會微乎其微。