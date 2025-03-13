娛圈單打︱這個男神太無情　那個孤女太可憐

金秀賢呀金秀賢，你真係太令人失望了！隨着跟已故女星金賽綸的「閃卡」外流愈來愈多，二人的關係無從抵賴。可惜呀，經理人公司依然死撐，經過一夜發酵依然堅持「立場不變」，即否認曾有戀情、所有指控全屬捏造，結果死得更甘！

全韓最強狗仔D社終於出手，一錘定音證實相片全部屬實，亦確認金秀賢公司曾向金賽綸追債7億韓圜。儘管金秀賢一方強調發信追債只是走程序，並非真的要金賽綸還錢，但D社認為此說跟金賽綸的認知有落差。鄰居亦不時見到金賽綸坐在大廈樓梯哭泣，手腕有割痕，境況可憐。

事件脈絡已很清楚，金秀賢跟當時只有15歲的金賽綸發展關係，維持了6年，直到2021年分手。之後金賽綸發生醉駕，需向廣告商作出巨額賠償，金秀賢一方聲稱代為支付，其後金賽綸不獲續約，去年更被發信追債。金賽綸聯絡金秀賢不果，遂於去年《淚之女王》播放期間發出二人頭貼頭親密照，冀哥哥能聯絡她給她生路，最終如何，有目共睹。直到死前，她都沒有再發布更「致命」的合照，證明她對金秀賢始終心存依戀。

唉，一個15歲已跟在身邊的女人，始亂終棄也就罷了，還要將女方逼入絕路，實在太過冷酷無情。金賽綸多番企圖復出，結果都遭到輿論打壓而無法東山再起，是否有人在背後操作，愈諗愈令人心寒。

目前，由南韓到內地，「孌童癖」字眼已衝上熱搜，金秀賢過去跟其他女童星互動的場面亦被人愈挖愈多，統統被貼上居心不良的標籤。只能嘆句，隻手遮天曾幾時，作過的孽終須還。