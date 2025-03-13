歐陽妮妮老公私底下叫陳妍希做老婆　遭網民狠批「毀三觀」

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉因拍攝古裝劇《神鵰俠侶》相識相戀，兩人結婚9年，今年2月正式宣布一拍兩散，共同發表離婚聲明：「感恩遇見，今後各自安好。」而日前，有一名陳曉粉絲發現過去張書豪因和陳妍希合作過一齣戲，在陳妍希婚內喊對方老婆三年。對此，就有不少粉絲替陳妍希說話，並痛斥該名粉絲：「這就是拍戲炒cp，炒流量的小號，你才三觀炸裂。」

據悉，該名網友不時轉發陳曉各式近況，而日前則晒出張書豪過去因和陳妍希合作過一齣戲，在陳妍希婚內喊對方老婆三年，並晒出兩人在社群上互動的截圖畫面，疑似想潑陳妍希髒水。隨着貼文曝光，引來不少網友熱議，不少陳妍希粉絲更跳出來痛斥該帳號造謠：「這就是拍戲炒cp，炒流量的小號，你才三觀炸裂」、「你的說法才令人傻眼」、「陳曉粉絲造謠真難看」。

事實上，陳妍希與老公陳曉離婚背後原因在網絡持續成為討論焦點，日前陳曉才遭猜測婚內出軌、陳妍希也遭到爆料「離婚原因很炸裂」，對此陳妍希馬上丟出律師聲明，喊話網友如果再造謠不實言論，屆時將會直接訴諸法律，未料持續有網友瘋狂攻擊陳妍希。