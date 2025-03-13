江嘉敏凡事一腳踢培養求生技能　自由搏殺獲家人錫住荷包

藝人江嘉敏日前於無預警下宣布「脫無」作獨立發展，她坦言未習慣兼經濟不穩，幸獲家人支持，更錫住她的荷包。雖然目前凡事一腳踢，但她笑言感情方面採開放態度，寧要專一男都不要靚仔。

離開無綫至今月餘，江嘉敏直言尚未適應：「求生技能低咗，以前我只需要專注研究劇本及角色，化妝、服飾同夾期等全部都有專人幫手，畀人湊慣咗嘛。（點形容依家心情？）辛苦囉，好多嘢要去學，不過冇後悔今次嘅選擇。最緊要學做人，尤其待人接物方面好驚得罪他人，有朋友問我：『點解成日翻眼？』呢個係我小壞習慣，冇惡意㗎，但真係要注意。」

選擇於市道低迷時離開無綫這個「舒適的家」，江嘉敏坦言目前經濟狀況不穩定：「盡做啦，好彩屋企人都好支持我，睇得出父母好心痛自己，話出去食飯佢哋答『多味精』、話去旅行佢哋就會講『腰酸背痛』，所有嘢都幫我慳住個荷包，我媽咪仲暗示叫我暫時唔使拎家用番去，我都好老實不客氣，哈哈！希望盡快上軌道。」

回顧留守無綫的9年光景，江嘉敏自言得的多、失去也不少：「以前拍劇陪屋企人嘅時間好少，睇住父母白髮愈嚟愈多嘞，真係要好好珍惜大家相處嘅光陰。最難忘係試過我生日，屋企人知我鍾意打邊爐，專登買到成枱美食，結果我返唔到去食飯，我個妹仲特登訂咗生日蛋榚，好失望咁問我可唔可以返一返屋企、切咗餅先？」她坦言如今回復自由身，相信日後時間掌控較容易，可多做乖乖女及好家姐，盡享天倫之樂。至於是否多了時間可發展感情生活，她笑說：「我open㗎，呢排都識多咗朋友，我鍾意才華型多啲，性格要正能量、專一及孝順，我真係唔睇樣嘅，靚仔唔襟睇嘛。」

當問到日後最希望向哪方面發展，江嘉敏爽快回應：「電影、舞台劇，甚至司儀，所有嘢未試過唔知啱唔啱自己，所以想創造任何嘅可能。（會再簽番間經理人公司？）隨緣，都有朋友幫手牽綫嘅，但都要坐低傾，睇吓夾唔夾到再算啦。（日後再同無綫合作？）臨走前同珍姐（曾勵珍）及樂小姐（樂易玲）傾過幾次，佢哋好關心我，問我踏入30歲後有冇諗過自己想點，又話無綫隨時都歡迎我，不過就提醒我要努力減肥呀，唔可以偷懶呀，哈哈！」

化妝：Katrina CM Chu

髮型：Real Law@Dazzle Hair

服裝：MZJJ