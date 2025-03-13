「麥麥慳」套票強勢回歸　麥當勞App低至$25起就歎到一餐

【特約報道】麥當勞App超熱賣「麥麥慳」套票優惠強勢回歸！由今日（3月13日）起於麥當勞App選購各款人氣套餐，低至$25起就能享受指定超值套餐。

App用戶獨家4款至抵價「麥麥慳」套票，包括全新登場的「四重滋味套餐」、「飽你鍾意套餐」、「雞會難得套餐」和「著數之晨套餐」。全新的「四重滋味套餐」只需$136起，享受4個套餐配小食，自由組合心水配搭；包括板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽、豬柳蛋漢堡等，加$6可升級至雙層魚柳飽和雙層芝士漢堡，加$7可升級至脆香雞翼（4件）、原味麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞和麥樂雞（9件）；小食就可選配麥樂雞（4件）、蘋果批及朱古力或士多啤梨新地；讓大家有更多美食配搭和豐富選擇，最重要是，即買即用即慳！

購買套餐時只需付$20訂金，四張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App之優惠券版面，旋即可以換購美食。套餐換購券更可於2025年4月23日或之前使用，記得把握時間開App選購！