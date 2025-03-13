傳曾介入金秀賢金賽綸！徐睿知深夜發文：跟他毫無關係

童星出身的韓國女星金賽綸上月16日自殺身亡，終年24歲，37歲男星金秀賢日前被爆於金賽綸還是15歲未成年時與對方交往，戀情長達6年，而金賽綸於2022年涉酒駕後遭事務所解約，金秀賢有份設立的事務所Gold Medalist替她支付7億韓圜（約370萬港元）賠償金，去年卻要求金賽綸償還該筆巨款，被指成為她走上絕路的催命符。

金秀賢曾於2020年與女星徐睿知合拍劇《雖然是精神病也沒關係》，徐睿知後來更跟Gold Medalist簽約與金秀賢做同門，當時曾傳出她先後跟金秀賢及其表哥交往。

有網民便懷疑金秀賢與金賽綸分手前一腳踏兩船，同時與徐睿知及金賽綸拍拖。

有粉絲留言問徐睿知與金秀賢及其表哥交往，以及被指是介入金秀賢及金賽綸的「小三」一事是否真的，徐睿知深夜（13）透過官方粉絲網發文回應，否認曾與兩人交往。

她留言道，「我也是人，會感到沉重、喘不過氣、煩厭、窒息、悲傷，一忍再忍，最終在這則留言底下留言回應，之後又刪掉了。希望能到此為止。我與他（金秀賢）和他的表哥（李沙朗）沒有任何關係。我不知道為何要出面解釋，但今天真的感到非常鬱悶。」