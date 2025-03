Ian飛倫敦行秘道離開　極寵粉專登折返機場會Hellosss

MIRROR成員陳卓賢(Ian)的倫敦演唱會Ian Chan 《Tears In My Sight》於香港時間今日在當地的OVO Arena Wembley正式開騷,Ian昨日於社交網PO出於倫敦的街頭照,更向歌迷留言:「See you soon」,拿着咖啡杯、戴着CAP帽的他,精神十足,粉絲Hellosss亦紛紛留言:「Good Show」、「Support U」等。而Ian的粉絲咁愛他,全因為他對粉絲都相當好,Ian日前抵達英國機場時,不少當地的粉絲一早已到機場守候,有粉絲爆料,指一名來自荷蘭的粉絲,因為不清楚Ian的行程,故特地提早多日前來接機,不過因為當時她聽其他人說Ian由側邊通道離去,故跟眾人追出,及後摸空而回。後來Ian很好,知大家守候多時,見不到他會失望,所以專登再次步入入境大堂,該名網民表示:「其實佢出咗去冇需要再入返嚟,佢應該係特登畀我哋影,阿陳真係好好!」

此外,有網民貼心於社交平台提醒各位入場睇騷嘅朋友一些注意事項,入場不准攞相機、Gopro、自拍棍,不准攞燈牌、不准攜帶外來食物、飲品(場內有小食攤位),背囊及大手袋不准入內,相當嚴格。