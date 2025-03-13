轉廢為寶 | 茶葉唔止飲得　還能美肌去頭油

喝上一杯熱茶不僅能紓緩疲憊的身心，相比其他飲料還富含營養成分，更為健康。不過，網上就流傳茶葉還有其他各種妙用，不但能美肌、去頭油，還能清除粉刺，下次用過的茶包唔好掉棄，記得循環再利用！

美肌紅茶浴

東南亞及日本地區流行茶浴，即是以茶葉來浸浴。皆因茶葉中富含咖啡因、鞣酸、茶鹼、兒茶酸、茶多酚等成分，以及多種維生素和礦物質，具有消毒抑菌、去垢護膚和消除疲勞的作用。再過多幾個月，炎夏和艷陽將至，此時建議可以來一個美肌紅茶浴，因為紅茶富含單寧，有鎮靜肌膚炎症的效果，並有助於緩和曬傷時出現的刺痛感。做法非常簡單，只需要將當天用過的茶包以保鮮膜包好並放入雪櫃，夜晚代替浴鹽放入浴缸即可，就能享受放鬆、美膚的時光。而且，兒茶素和單寧還能抑制黑色素生成，預防斑點。

抑制頭油

除了美肌之外，茶葉還有不俗的清潔頭皮和修復髮絲的功效，皆因紅茶中富含氨基酸、茶多酚、茶皂素和堿類成分，有助於頭皮健康。做法上可先將茶包放入盆中，加入滾水。此時，可用洗頭水初步清潔頭皮，沖走泡沫後將髮絲浸在盆中，並用手按揉頭皮，清潔髮絲，最後再用清水洗淨即可，不但能止癢去屑，還能抑制皮脂分泌。

同場加映：清除粉刺

隨着氣溫回暖，臉上油脂分泌也逐漸增加，容易堵塞毛孔，導致粉刺增多。不妨自製茶葉面膜，不但能深層清潔毛孔，還能有效去除油脂與粉刺。製作方法很簡單，將一匙麵粉與一個蛋黃混合，再加入一匙綠茶粉，綠茶中的EGCG（表沒食子兒茶素沒食子酸酯）成分能幫助抑制暗瘡的生成，並讓肌膚更加清透。