拒認曾戀未成年金賽綸惹爭議　金秀賢下周發表立場

童星出身的韓星金賽綸上月16日自殺身亡，終年24歲，37歲男星金秀賢驚爆自女方15歲未成年時開始，與對方交往長達6年。金賽綸於2022年涉酒駕後遭事務所解約，金秀賢有份設立的事務所Gold Medalist替她支付7億韓圜（約370萬港元）賠償金，去年金賽綸收到償還該筆巨款的通知書，被逼走上絕路。

事件連日持續發酵，有韓媒向多位相關人士確認，金秀賢將就與已故金賽綸相關的爭議和輿論疑惑親自發表立場，但具體內容及發表方法，目前仍在討論中。其事務所Gold Medalist稱將依據明確的證據，在下周發表立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言。

此外，昨日（12日）有韓媒引述遺屬所指，金賽綸當初並不喜歡金秀賢，她甚至對金秀賢說：「你不要玩弄小孩子」，但金秀賢反覆對她說自己是真心，所以她之後才簽約金秀賢與表哥開設的公司。而金母再曝光女兒生前被催還款的細節，指催債由韓國以訴訟能力着稱的律所代理，對方更派出了3名大律師。金賽綸收到催債函時，被嚇得渾身發抖，又指她為了還債同時兼職數份工，還在職場遭到霸凌。另有報道指金賽綸涉醉駕被《獵犬》制作公司索取巨額賠償，有傳制作公司原本要求70億韓圜（3,700萬港元）違約金，金賽綸親自向公司下跪求情，經協商後賠償金才降至7億韓圜（370萬港元）。

另外，男歌手G-Dragon主持的MBC綜藝節目《Good Day》於上月27日完成的錄影部分，目前仍未播畢，對於是否把金秀賢的鏡頭刪剪，製作組將進行商討，但隨着金秀賢的私生活爭議，預計他短期內很難亮相電視節目。而《Good Day》原定將於13日繼續開拍，金秀賢將不會參與。金秀賢爆出爭議前手握十多個代言廣告，部分已陸續下架。