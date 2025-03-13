「春日滋味盛宴」獎賞　享1蚊Pizza、半價燒鵝龍躉震撼優惠

【營業資訊】恒基地產旗下將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期3期）雲集過百間餐飲美食商戶，更包括米芝蓮及多國星級人氣食府！由2025年3月14日至4月13日，MCP新都城中心將會推出「MCP春日滋味盛宴」推廣活動，場內精選餐飲商戶更推出震撼價餐飲折扣，包括HK$1享用藍芝士蘋果Pizza、半價享用明爐燒鵝或龍躉兩味、HK$10享用滷水雜拼盆或沙茶芥蘭炒牛肉、火鍋放題第2位半價優惠等等，以超抵價帶你嘗盡多國美食！H‧COINS會員消費滿指定金額即可賺取高達 HK$150商場餐飲電子優惠券及指定食肆現金券；輕鬆上載打卡美食，更有機會獲得咖啡禮券及HK$300電子優惠券！

禮遇1：Foodie 注意！HK$1品嘗創新藍芝士蘋果Pizza、低至半價震撼餐飲折扣

MCP新都城中心聯乘場內星級餐飲商戶誠意推出低至HK$1震撼餐飲折扣優惠，H‧COINS會員憑電子會員卡或以0 H Coins免費換領場內指定優惠，當中最吸睛的要數人氣十足的正宗意大利薄餅店「JACOMAX」，只要即場消費滿HK$500，即可以HK$1加購藍芝士蘋果Pizza；中菜「海王漁港」推出半價享用燒鵝，及主打精緻特色中菜的「將軍會館」推出半價享用龍躉兩味等震撼折扣，活動期內有更多至抵餐飲優惠，讓你盡享多國美食。

禮遇2：「星級消費二重賞」 消費滿額賺商場優惠券 買得越多賺得更多

活動期內，H‧COINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 場內「餐飲美食」類別商戶(不包括「零售食品及酒類」)單一消費滿HK$300，經H‧COINS手機應用程式自助上載消費單據，成功登記賺取H Coins後並於手機應用程式內MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 頁打開印花收集卡，即可獲電子印花1枚，集齊3枚電子印花後，即有機會獲贈HK$50 MCP餐飲電子優惠券乙張，數量有限，送完即止。

另外，活動期內H‧COINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 「購物天地」類別商戶（包括「零售食品及酒類」商戶）即日消費滿HK$1,000，即有機會換領HK$100指定餐飲商戶現金券，買得越多，賺得更多！

禮遇3：「Instagram相機食先美食賞」打卡即送咖啡禮券 每週最佳美食相片額外送HK$300餐飲禮遇

開餐前當然要相機食先！MCP新都城中心雲集過百間餐飲美食商戶，當中有米芝蓮推介的點心專門店添好運、經典美式餐廳Ruby Tuesday、意大利Pizza店JACOMAX、港式糖水老字號地茂館甜品，以及多款日本滋味美食，包括連鎖迴轉壽司壽司郎、拉麵居酒屋三代目、火鍋必食牛摩、主打串燒的形Katachi Bar & Kushiyaki等，一於相約三五知己前來開餐！由3月14日至4月13日期間，H‧COINS會員於場內「餐飲美食」類別商戶即日單一消費滿HK$100，並上載場內任何餐廳之美食相片至個人Instagram帳戶，標註指定hashtag及完成指定步驟，即有機會換領HK$25咖啡禮券，數量有限，換完即止。

更多全新商戶即將矚目登場

除了過百間餐飲美食商戶外，MCP新都城中心亦匯聚逾300間零售商戶，涵蓋多個時尚及生活品牌，包括：UNY生活創庫、千色 CITISTORE、MCL新都城戲院、UNIQLO、GigaSports、運動家、玩具'反'斗城等等，更積極引入大型品牌，如即將開業的MUJI無印良品，及知名海南雞飯餐廳亞參雞飯等，一站式滿足你對衣、食、住、行的需求。

而深受港人喜愛的日式連鎖生活品牌無印良品（MUJI）將於2025年3月中旬於MCP新都城中心開業，提供最完整的商品及服務組合，店舖將提供男、女及童裝服飾、生活雜貨、MUJI to GO旅行用品和食品等多元化的日用品選擇，全面照顧基本生活所需，新店更特別設有MUJI CYCLE資源再生回收箱，致力提倡減少資源浪費，傳遞環保理念。