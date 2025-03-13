代言逾10廣告相繼下架！金秀賢違約金料逾200億

童星出身的韓星金賽綸上月16日自殺身亡，終年24歲，37歲男星金秀賢驚爆自女方15歲未成年時開始，與對方交往長達6年。金賽綸於2022年涉酒駕後遭事務所解約，金秀賢有份設立的事務所Gold Medalist替她支付7億韓圜（約370萬港元）賠償金，去年金賽綸收到償還該筆巨款的通知書，被逼走上絕路。金秀賢被爆當兵期間曾寫情信給金賽綸，當時自稱「金一兵」的金秀賢向金賽綸講「我愛你」，又暱稱金賽綸做「Seronero」，還有他當兵期間私下發給女方的當兵照，而金賽綸於2016年5月21日便曾上載的自拍照便曾配文「Seronero」。

事件持續發酵，金秀賢所屬事務所Gold Medalist發聲明稱將依據明確的證據，在下周發表立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言。金秀賢爆出爭議前，手握10多個代言廣告，部分已陸續下架。金秀賢每個代言一年大概7億韓圜（約370萬港元）到10億韓圜（約528萬港元），如果代言期間引發爭議，違約金是代言費2至3倍，若他今次爭議無法解決的話，其違約金料高達逾200億韓圜（約1億港元）。

而他於12年前憑神劇《來自星星的你》爆紅亞洲，當時他在內地瘋狂吸金，狂接35個廣告，僅一年便穩袋逾4.4億港元代言費。