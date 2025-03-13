王大陸終極現身入伍　剃平頭報到黑面引混亂

33歲台灣藝人王大陸近月傳出涉逃兵役、教唆打人案，仍有官非在身嘅佢，今日（13日）如期到單位報到服役，預計只要服1年替代役就可退伍。佢一早現身台北車站集合，平頭造型首度曝光，同其他役男一齊搭火車南下，列車12時39分抵達台中，王全程不發一語，搭上遊覽車離開。

王大陸於上午8時56分於台北車站集合，喺兵役局人員陪伴下報到，現場隨即發生嚴重推擠，仲差啲波及到部分役男，役男家長為此破口大罵。兵役局副局長林春來表示，今日媒體關注較多，所以已有增派大概30位人員維持秩序。

王大陸全身打扮明顯同同批役男輕便裝扮唔同，頭戴韓星同款日本潮牌毛帽，孭住價值上萬元新台幣潮牌背包，雖然穿着十分保暖，但仍時不時打噴嚏、抓頭。王大陸落車時更皺眉頭、神情不悅，全程不發一語，黑口黑面，臉色沉重，仲對記者提問擰轉頭唔回應。不過眾人等車時，車次發生延遲狀況，佢同其他役男喺月台呆站近20分鐘先順利上車。隨後佢與同梯役男搭上遊覽車，預計喺成功嶺替代役訓練班進行基礎訓練26天，新訓後進行專業訓練再分發到單位服役。王大陸為「一般替代役263梯」，此梯次與台北、新北共350名役男，今早上午9時報到，搭乘台鐵役男專車到新烏日火車站，再以車輛接駁進入成功嶺，服1年替代役。

根據台灣兵役法令規定，凡是年齡屆19歲之年1月1日起到36歲之年12月31日止之男子，依法都應接受徵兵處理，稱為「役齡男子」，簡稱「役男」。