輕盈海鮮菜　花樣多多

香港人對海鮮的熱愛一向熾熱，無論是本地魚獲，又或是來自世界各地的出品，近日各大餐廳推出多款海鮮美饌，蒸炒煮炸樣樣齊，各位必定可以大快朵頤。

可持續海鮮

為保護食材資源，大廚師選用的貨源都經嚴格挑選。尖沙咀五星級酒店意大利餐廳總廚Andrea Delzanno即日至3月31日推出可持續發展及有機菜單，用可持續發展鱘魚製成的魚子醬的特級魚子醬配自家製配料和小薄餅，作開胃前菜最好不過。意大利生蝦薄片選用可持續來源的意大利南部生蝦，清甜美味。意大利可持續鱸魚肉肉質細膩，烤焗後配檸檬油和香葱，提升鮮香。意大利粉配炒蜆、墨魚、蒜蓉、辣椒和烏魚子，更將所有鮮味一網打盡。

盡情享用

食自助餐，首站必定到海鮮區慢慢揀。灣仔五星級酒店咖啡室即日至4月30日推出海陸堡壘自助餐，冷盤有雪蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、鮮蝦及青口等海鮮，再加帶子、三文魚、吞拿魚或油甘魚等刺身。精選菜式有海量的新鮮蒸焗龍蝦、龍蝦喇沙、炒大蝦、辣酒煮螺和香烤和牛牛肩扒及大蝦等，再加上燒大蝦和魚肉碗仔仿翅等，選擇多多。海鮮以外也有很多肉類菜式選擇，更加滿足。客人於官網預訂，會有75折。

順德風味

順德出名河鮮和海鮮菜式，灣仔中菜館剛推出由吳長江師傅和干曙光師傅聯手打造的順德風味盛宴，當中有不少海鮮美食。生扣蘿蔔花錦鱔剔除魚骨，加秘製醬汁、薑葱、燒腩內和蘿蔔等慢火扣煮，魚香入味。大良蟹肉炒鮮奶，以鮮甜蟹肉配幼滑奶香，味道互相配合。滋補的川芎白芷天麻燉大魚頭湯，適時來一碗，袪風驅寒。單點以外，客人如選順德風味雙佳配套餐，可選川芎白芷天麻燉大魚頭湯或酸薑欖角蒸花尾躉，再加南海污糟雞、大良蟹肉炒鮮奶或沙葛扣黑棕鵝，惹味之選。

每月限定

於3月29日開始的每個月最後一個星期六，灣仔意大利廳推出每月一次的海鮮早午餐IL PRANZO IN BARCA，菜單靈感源自主廚Luca童年和家人的出海經驗，套餐會有5道前菜、2款意粉及甜品車，菜式有煙熏劍魚薄切、地中海鱸魚薄切配醃索倫托檸檬及橄欖油、青口及蜆肉配海鮮湯和招牌布龍泰開心果意粉等，套餐包括一瓶自選葡萄酒，最適合用來配菜。

感受日落

伴住靚景歎海鮮，胃口更佳。尖沙咀新派意大利菜餐廳於每晚下午3時半至7時新推日落套餐餐單，自選精緻海鮮盤內有生蠔、大蜆、蝦和海螺，可搭配指定紅白餐酒、氣酒酒或無酒精雞尾酒1杯，客人亦可揀意式風乾火腿配芝士，邊吃邊捕捉日落美景，體驗更佳。