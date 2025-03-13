靈敢侶情：為未來社會教育比自己好的下一代

近日，有朋友找我教授「如何建立個人IP（可理解為個人形象）」的課程，起初推辭，自問何得何能？但當見到網紅假扮消防員事件出現，我便答應了。

11年前，我剛開始拍攝煮食節目和撰寫專欄，當時很多人做業配文，見着不少人今天收幾千元大叫「真心推介」力讚醬油，明天又真心推介另一瓶，中間發點流量文，埋數月賺數萬元，我還在捱負數增長，叫苦連天之際，朋友們紛紛勸我加入業配行列，我斬釘截鐵：我要為讀者和觀眾負責，建立誠信好重要。

下一代受上一代的教育長大，這是無可避免的事，轉眼間，11年過去，當日為錢的一群不見了，取而代之，是一群搏流量的網紅，常聽到有造假事件，我都會想：社會責任去哪了？未想到，此風來到香港，再這樣下去，11年後的網紅會怎樣？

因此，我向邀請我教授課程的朋友要求：我要加一節去講社會責任、判斷自己及觀看視頻者的安全、何謂誠信的環節，若不許我加就不教。

別人常說：我們要為下一代創建更好社會，我則持相反角度：我們要為未來社會教育比自己好的下一代。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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