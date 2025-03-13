大S病逝逾1個月　S媽深夜半小時內連發8文泣訴

台灣大S（徐熙媛）離世已超過一個月，承受白髮人送黑髮人之痛的S媽（黃春梅），多次在社交網發文抒發心聲。今日（13日）深夜，S媽又轉發8次之前的貼文，令外界十分擔憂她的現況。

大S過世後，S媽因為過度想念，失眠的問題加劇，也經常吃不下，只能藉由社交網釋放悲傷的情緒。上月10日她首度發文「把悲傷留給自己」，隨後又PO「心破了一個洞，要如何補上？」、「好像撐不下去，苦」等，以及疑似要為大S打抱不平，宣布：「不信正義喚不回，我要上戰場、給我加油吧！」、「他是騙子我是傻」傾訴心聲。

今日深夜，S媽在半小時內連續轉發8次上月10日的首度發文「把悲傷留給自己」，顯然短時間內還是沒辦法走出喪女的痛心。網友們十分不捨S媽的遭遇，紛紛留言安慰：「徐媽媽，抱抱你」、「安慰都變得好淺薄，可是還是希望您照顧好自己」、「有孩子的陪伴和孫子的圍繞～慢慢會好的！要撐住！」

而大S走後，外界除了關注S家的心情，大S生前價值上億遺產也是討論的焦點之一。先前傳出S家已與汪小菲談妥遺產分配的事宜，並預計由具俊曄負擔4.6億新台幣豪宅的貸款，但具俊曄友人已闢謠：「神經病，沒這回事。」