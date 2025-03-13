陳豪無意繼承父母衣鉢當醫生　張曦雯感激袁詠儀愛戴

視帝陳豪、張曦雯（Kelly）、劉佩玥(Moon）、馬貫東、譚凱琪、丁子朗、馮皓揚、郭柏妍等在將軍澳電視城為新劇《俠醫》試造型。陳豪在劇中飾演中醫師，濟世為懷，拍攝前除了跟隨故事藍本黃天賜教授學習，本身也是來自醫生世家，爸爸是西醫，媽媽是中醫的他，細細個已經耳濡目染，跟隨媽媽的師兄弟在中醫診幫手，故對中醫的拔罐、艾灸、按摩治療也熟悉，他有段時間腰部不適，幾乎行不到路，也是靠媽媽為她針灸而痊愈。來自醫生世家的陳豪被問到為甚沒有繼承父母衣鉢做醫生？他笑說：「世事就係咁我哋三兄弟都冇興趣，我兩個仔就似乎對咖啡有興趣啲，去到舖頭好似當咗自己係老闆。」

Kelly劇中扮演地產經紀，雖然她的外表相當「鬼妹」，但自言平日反而少吃西藥，靠中藥調理身體。而剛完成另一劇集《模仿人生》的她被「影后」袁詠儀大讚勤力，她指有機會和靚靚合作，初時會覺得遙不可及，但卻突然實現了，多謝她過去兩個月合作時的愛護。

譚凱琪今次的角色相當大挑戰，扮演自閉症人士，為角色接觸了不少自閉症小朋友揣摩，亦發現他們很多時和平常人沒分別，覺得自己有使命感，望令喚起社會更多關注。

Moon在劇中扮演不擇手段的「心機女」地產經紀，角色充滿機心，除了搶Kelly的生意，更搶陳豪，戲中還與多位男士包括鄭子誠、林溥來等有關係，使出色誘手段，坦言也有心理準備會有床戲。問到可要色誘陳豪？她說：「都會嘅，但係見佢唔係好受，就用其他方法。」