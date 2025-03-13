龍崗新蒲點　VR漫遊太空

深圳能夠吸引大量港人北上，除了因為性價比高之外，不時有新玩意也是一大原因。最近龍崗區就有多個新蒲點開幕，首推由電影團隊幕後打造的VR劇場，讓玩家沉浸在360度宇宙之中。另一間潮玩運動館則結合運動與派對房間於一身，動靜皆宜。當然唔少得全新打卡熱點及特色餐廳，一於今個周末北上玩餐飽啦！

電影團隊打造 提升真實感

雖然深圳有唔少VR劇場，但論技術講派頭，必試新開業的「源起華夏VR沉浸式劇場」。它位於天安雲谷5樓2樓，距地鐵10號綫崗頭站C2出口約750米距離。主打劇目《源起華夏‧月球冒險之旅》，由《哪吒之魔童降世》、《長津湖》等幕後團隊打造，他們擁有超過20年影視特效及動畫製作經驗，運用電影的製作流程打造出LBE虛擬實境，並混合AR、MR等嶄新技術，讓人360度沉浸於全景空間內。故事發生於未來世界的大型月球基地「月宮2號」上，玩家可親眼見證時間傳送裝置「火天號」的運作流程，並聯同機械狗及偵察員展開冒險，尋找丢失了的重要元素。

整個VR區佔地超過300平方米，體驗時間大概30分鐘，戴上VR眼鏡後便可瞬間進入月球基地，繼而穿梭8光年外的隕石撞擊區、上古華夏洞穴、機關重重的地下客殿及神秘的時空裂縫。為了提升真實感，團隊更通過12K採樣技術及LOD技術，優化畫面細節與速度，增強視覺真實感及消除延遲，配合風聲、腳步聲等各種環境音效，令每一幕都恍如親歷其境。門票有單人、雙人、親子及家庭票選擇，官方指2至4人一組體驗會最好，玩完仲可另購襟章、鎖匙扣、手冊、水晶球等紀念品。據知，另一重頭戲《哪吒5DVR》將於今年6月上線，讓觀眾走進哪吒的神話世界。

潮玩運動館 30多種項目

「KL SPORT酷樂潮玩運動館」坐落在坂田萬科廣場，距離地鐵坂田站D出口只有90米路程。佔地3,000平米方的大型場館科技感滿滿，30多種項目分布在不同區域。刺激的有沉浸式飛行影院，讓玩家感受高空飛行的刺激快感。另有小型卡丁車場供親子同場飆車競技，至於方格大戰則考驗玩家手腳協調，鬥智鬥力勁好玩。其他運動項目亦相當豐富，例如5人籃球機可多人同時合作投籃，並有保齡球、桌球、射箭、拳擊、飛鏢、曲棍球、動感單車、競技飛碟等，選擇多元化。經典遊戲區則為Game迷而設，提供氣墊球機、PS5遊戲等。想私密一點則可到主題轟趴館，設有4間獨立主題房間，配備專業音響設備，除了打機還可以唱卡拉OK。值得一提是此店每天營業至晚上11時，提供2.5小時單人票、親子全日票及3小時夜場票選擇。

繡球花海打卡 日式亭院歎茶

「Blue Concept關於藍」位於龍景科技園D棟天台，乘地鐵5號綫至楊美站B出口再行約1.1公里便可到達。這間網紅咖啡店開業至今保持着極高人氣，皆因它不時更新拍攝場景。剛剛Cafe就換上春日主題，亮點是繡球花花海及人造瀑布，讓人恍如置身日本鐮倉的美景當中，現場更有和服等服飾租借，只需買杯咖啡便可在此拍照。

新開的「龍城小院」同樣火熱，位處龍城街道龍城活力谷，距地鐵16號綫龍城公園站C出口約750米。步入小院彷彿穿越到日式亭院，白牆黛瓦配木質結構，予人古樸典雅之感，最適合拍攝文青相片；由於位處半山，清新的空氣撲面而來，讓人避開城市喧囂。現場提供圍爐煮茶套餐，有古樹紅茶、福鼎白茶、雲南西雙版納黑茶等選擇，配以茶點、堅果和時令水果，忙裏偷閒就最啱。

同場加映：暗黑餐館 必吃梳乎厘

「根本想不到」是一間走暗黑風格的西餐廳，樓高兩層採用灰黑色工業裝修風格，2樓門口的黑紅玫瑰花牆是必到打卡位，另有超大型蝴蝶等布置，感覺神秘優雅。來到必試法式梳乎厘，分量十足且口感綿密，搭配雪糕甜而不膩。人氣飲品觀山月是青檸混接骨木的雞尾酒，清爽果香於舌尖炸開；另有戀愛腦、一見鍾情等雞尾酒，同樣又靚又好飲。

另一間「夏茉冰事」主打西式甜品，芝士牛乳冰是此店的招牌菜，芝士鮮滑濃醇，牛乳冰香甜清新，底下更有爆珠及脆片，口感豐富。另有烤肉腸、甘梅地瓜條等地道小吃，不妨一試。