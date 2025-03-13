姚焯菲化身美女車長學理財　18歲開始自己管理：放銀行定期

聲夢小花姚焯菲（Chantel）今日（13日）出席「TrendyToo理財新手綫財智講座暨玩創市集嘉年華」開幕典禮，她先以車長造型制服示人，之後再換上白色外套及短裙上台，接受中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文頒發的證書，正式成為品牌大使。

Chantel透露今次是首度穿制服，感覺有點奇怪但新鮮，講到理財，她稱小時候會交由家人打理，18歲後開始自己管理：「暫時都係放銀行定期，但有問家人投資心得，我都幾有興趣。（係咪盡得爸爸真傳？）有學到，家人有教買嘢要有需要先買，唔好一次過花太多錢，要儲起啲錢以備不時之需，留番大學嘅時候可以用。（你最近接咗唔少工作係咪小富婆？）我係最近先知自己嘅數目，有足夠嘅錢去用。」問到是否慳妹一名？她認為自己花錢較為平衡，偶爾會節儉地放肆一下，花錢同時會給自己一個限額，當有昂貴的東西想買時也會停一停想一想再決定，問到買過最貴的東西？她笑言：「我啲錢都係用喺食同買衫方面。」至於問到可有人向她借錢或曾受騙？她慶幸從未試過：「我都聽過唔少人話遇過電話或網上騙案，家人都有提醒我收到電郵或網站連結時唔好㩒入。」

另外，Chantel創立的自家品牌C2的產品在現場的創意市集攤位中售賣，她解釋該品牌是她與Fans Club合作：「我哋出咗袋同暖手器等等比較實用嘅產品，係最近先推出，部分錢會捐去中熊貓基金，我有份參與設計，我之前都有同慈善團體合作推出衫，但都係短期性。（有冇諗過創立自己品牌？）都想，但依家專注唱歌先，如果創立品牌最想出衫，但要搵個拍檔，因為我會質疑自己，需要對方畀信心我先得，我有好多構思，但我畫畫唔叻。」