網站公開與金賽綸對話紀錄！元斌傳曾匿名匯款125萬

童星出身的韓國女團金賽綸上月16日自殺離世，終年24歲，37歲男星金秀賢近日被爆曾於金賽綸還是15歲時與對方拍拖，戀情長達6年，而女方於2022年爆出醉駕風波，去年被金秀賢有份設立的事務所Gold Medalist追討370萬港元的賠償金，日前有傳當年與金賽綸合拍電影《殺手代父》的男星元斌曾打算幫金賽綸還債。

有內地網站指韓國爆料網「Dispatch」公開了元斌與金賽綸的最後通話記錄，該文章指元斌於2023年7月12日通過經理人向金賽綸傳話：「債務問題需要幫忙嗎？數字不重要。」金賽綸就於7月15日回覆說：「謝謝大叔，但這次我想自己解決。」然後元斌就於7月20日匿名向金賽綸母親的醫療戶口匯款2.3億韓圜（約125萬港元），並附上「買甜筒」三個字。文章又說元斌已非第一次幫助金賽綸，因他早於2015年便悄悄資助金賽綸妹妹留學，2021年金父葬禮上還代付全部殯儀費用。

不過網友就發現「Dispatch」根本沒有相關報道，加上金賽綸的父親仍然在生，網民都懷疑該篇聲稱是「Dispatch」的報道是AI編寫，估計大部分內容都是虛構。