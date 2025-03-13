鹹蛋超人戒指　暗藏熱血金句

日本知名珠寶品牌U-TREASURE將推出以特攝名作《超人力霸王》（Ultraman，香港暱稱鹹蛋超人）系列中的角色Ultraman Z及Ultraman Zero為主題的戒指，最大特色在於其低調而精緻的設計，戒指表面刻有兩位鹹蛋超人的專屬標誌，而內側則分別刻有兩位角色的經典台詞：Ultraman Zero的「早了2萬年呢！」（2万年早いぜ！）以及Ultraman Z的「請呼喚我的名字！」（ご唱和ください我の名を！）。無論是日常佩戴還是作為收藏，都能展現出粉絲對角色的熱愛。戒指提供三種材質選擇，包括925純銀、K18玫瑰金及950鉑金，即日起至3月31日期間開放預購。由於是限量發售，粉絲們務必要把握機會了！925純銀戒指各售19,800日圓（約HK$1,049）、K18玫瑰金戒指各售132,000日圓（約HK$6,996）、950鉑金戒指售110,000日圓（約HK$5,830）。