衛詩雅新婚密密吸金　自爆忙到連老公生日都唔記得

藝人衛詩雅與MIRROR成員邱士縉（Stanley）今日（13日）出席活動，二人均以一身全白打扮亮相非常搶眼，衛詩雅大讚Stanley儼如白馬王子般發光，而Stanley則讚衛詩雅如仙女般漂亮。

問到衛詩雅公開讚其他男生不怕老公吃醋？她笑謂：「無問題，大家Style唔同，最靚仔都係我老公，冇得比，我日日都讚佢一次！」談到她新婚之後繼續密密吸金忙工作，下月又要飛往芝加哥出席影展，她坦言有點內疚：「前兩日老公生日，我本來記得，但到正日我又唔記得買蛋糕，好彩雪櫃有半個食剩嘅蛋糕，加埋佢帶番嚟嘅蘋果，我就將佢哋切成心形送畀老公。」她笑言預視到自己生日時應該會獲同樣對待。

衛詩雅表示近來亦忙於籌備本周日舉行中式婚宴，高興表示很期待穿中式裙褂、上頭、接新娘出門等傳統儀式，近日姊妹們巳討論如何玩新郎：「知道啲遊戲都幾激烈，同姊妹們講咗玩兄弟啦，佢哋好玩得，叫大家放過我老公，最多幫大家做Facial扮靚啲去利誘。」問到何時度蜜月？她表示交由老公決定，透露老公喜歡陽光與海灘。

近期忙於馬來西亞拍電影的Stanley，表示稍後要回馬來西亞繼續拍攝，預計月尾會殺青，因今次不是拍動作片，所以並不算辛苦，反而當地天氣潮濕多雨比較難習慣。他笑指當地有很多價廉物美的美食，相當吸引，但因要顧及4月舉行的MIRROR小組演唱會要保持身型，故要忍口節制及做運動消耗，又表示當地很多以「阿蓮」為名字的店舖，跟女友李炘頤（Alina）英文名發音相近，搞笑指到處都是女友的線眼，自己不敢亂來，又指拍拖多年女友也很信任，故不用每天打電話向女友報告：「趷起條尾都知我想點，仲可以點吖？哈哈！」

談到4月舉行的小組演唱會，他表示雖然成員各有事忙暫仍未能集齊排練，不過今次主要以唱歌為主舞蹈較少，因此大家可各自趁空檔練習自己部分，又透露演唱會主題是展現男士不同的性感：「Ian有內斂性感、Tiger有狂野性感、Jer有搖滾嘅性感。（你自己？）Sexy少少嘅嘢囉，行走嘅男性荷爾蒙。」他亦透露MIRROR每個小組也會分別拍攝團綜，笑言希望能到東歐拍攝，配合Ian的白馬王子Feel。

另談到「妹豬組」幾位成員到韓國拍攝取團綜，期間姜濤拍燒棉花糖時被網民拍片放上社交平台，片中的他怕被火燒到，左閃右縮，被網民讚可愛，但在旁的經理人花姐即謂：「無論發生咩事都要好MAN咁，唔好畀人知道你哋唔識燒棉花糖。」結果引發網民指責花姐沒有安全意識，Stanley坦言未有看過片段，但相信經理人絕對比藝人本身更注重安全，叫他「Man啲」可能只是節目效果，提醒他已大個仔，要學識照顧自己。