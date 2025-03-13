梁允瑜喪啜蝦頭惹爆笑　黃又南遊車河紓壓

由黃又南和梁允瑜（Chloe）主持的無綫全新旅遊文化節目《關東．路駅十三》，打破固有旅行模式，反傳統以非「日本通」素人帶隊，自駕遊走訪日本公路沿途的「道之駅」休息站，為人同車加油打氣，兼探索當地特產、伴手禮等風土特色。今晚（13日）一集，二人繼續向群馬縣出發，途經高根澤元氣道路休息站。Chloe天生購物狂，但又南提議她買兩包當地特產栃木之星米返香港時，她即耍手擰頭拒絕說︰「咁又唔使，唔好攞咁多超重呀！」

節目中他們分享拍攝感受，Chloe表示很享受駕駛樂，又自爆住村屋的理由說︰「專登住村屋，就係畀藉口自己日日揸車，講真我好想揸車，揸車好療愈同放鬆，感覺好Me Time。」又南笑言以「高齡」仍能接拍旅遊節目感恩︰「4兜嘢（40歲）都好彩仲有旅遊節目可以去到。最正係有車揸，一聽到有車揸乜都得。」他表示每逢遇到不開心事，喜歡獨自遊車河紓壓，感覺很自由。

而明晚（14日）2人會入住露營車，在營地BBQ，又南為慰勞一班幕後工作人員，親自下廚燒烤。Chloe讚又南廚藝不錯，烤大蝦好味到食到停不到口，更忘形地啜蝦頭，食得津津有味，投入程度連鏡頭外的工作人員都忍不住笑，直到又南出聲叫︰「夠喇！就嚟食埋（蝦）隻眼。」她才停口。事後Chloe還反問在場各人︰「你哋唔啜嘅咩？我真係好鍾意啜蝦頭，加上好新鮮。」