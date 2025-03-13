郭柏妍尺度全開　與丁子朗激戰畫面曝光

由文偉鴻（Jazz）監製無綫新劇《奪命提示》將於下周推出，絕密片陸逐流出，「A0女神」郭柏妍（Rosita）突破尺度，與丁子朗（丁丁）親密相擁場口首曝光，片中Rosita騎在丁丁大腿，另一個鏡頭，丁丁親個人壓在Rosita身上，乖乖女大變身，不得了。Rosita今次首度挑戰動作片，以招牌甜笑，加上飄逸長髮勁煞食，之前在《妳不是她》嶄露好身手的Rosita，這次挑戰難度十級跳的高強度動作場口，除了基本打鬥及逃亡場口，片中曝光最多的是Rosita開槍場口，不但姿勢十足十，就連狠冷的表情亦做到足。

Rosita在官方宣傳片中透露自己是首次動用真槍拍攝，而且盡量親身上陣：「希望可以突破一直以嚟嘅乖乖女形象。」談到動用真槍拍攝，Rosita受訪時坦言起初正式埋位時嚇到一度彈走，事前有刻意進行「持續聽槍聲」特訓，Rosita說：「今次算係我第一套真正要打嘅動作戲，所以拍之前我都好緊張，特登有去做多啲運動同拉多啲筋，希望可以應付到；Jazz都有安排我哋上動作指導堂，幫我哋打定底。因為係第一次開真槍，所以都好難忘，因為我由細到大都好怕槍擊戲或者子彈聲，所以我事前有喺屋企不停聽呢啲子彈同嘭嘭聲，等自己冇咁驚，因為我估自己睇戲都已經咁驚，到現實（聽到）可能會更驚，所以希望預早聽定多啲適應。我驚嘅程度係會成個彈起同埋調頭走，我記得第一次拍開真槍戲時，我真係開完就即刻彈走咗，好彩試咗幾次都叫做克服咗個難關，我都估唔到自己可以克服到。」

丁丁與Rosita同是首度開真槍，宣傳片中丁丁要應付大量飛躍、奔跑、踢腿和開槍，其中最矚目的場口，他整個人被吊起之外，還有要一手將整個人高舉過膊頭再用力撻落地。丁丁受訪問時表示單是這個「關斗撻生魚」動作，連即場試位排練及幕後設備包括威也等set up，花了接近4個小時，製作十分認真。他笑言：「都真係幾難㗎！因為我將佢成個拋低後仲要拎槍射佢，而個動作又要好Smooth同一鏡過，呢個關斗shot好大挑戰，同埋好大壓力，驚阻到大家收工。」

他續指為了新劇接受了一個月訓練，亦有刻意於開劇前密集式做Gym操大隻望以最佳姿態示人。丁丁還爆料指《奪命》唔止打到飛起同搞笑劇情兼備咁簡單。他說：「我想講呢套表面係動作戲，但其實成日都一公升眼淚咁，我會形容為一部有動作嘅親情片，個劇本對我嚟講真係吸引嘅。」