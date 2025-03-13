劉俊謙為張家輝賣命　寒冷天氣拍水底戲險缺氧

影帝張家輝自編自導自演新作《贖夢》中，所有演員為他拚命演出，陳法拉在預告片中面目掙擰瘋癲狀態，令人心寒，被網民冠以「陳法癲」稱號。而劉俊謙（阿謙）也如是，戲中飾演精神科文醫生的他，不斷陷入不安和困惑夢境之中，拍攝的過程裏經過幾番掙扎，其中一場水底戲更令他抖不過氣來，絕對是一次搵命博的演出。

阿謙為了拍攝這場水底戲，事前接受潛水教練在泳池實地教學，以便在拍攝時可運用到潛水技巧，呼吸、閉氣等動作。雖然自小學過游泳，但跟潛水又是另一回事，令他有所領會：「水底閉氣和呼吸，再一下子浮上水面，很難回到氣，真的須要不斷練習。教練還在我腳上加鉛負重，營造往下沉的效果，所以有一定難度。」而經過潛水教練指導下，阿謙亦掌握到有關基本技能，在正式拍攝當晚完成首次潛水戲。

拍攝當晚是除夕夜，氣溫驟降，劇組又未及準備暖水，種種環境因素下，阿謙都未受影響，而且能順利完成，但他仍嫌自己在水底的表情不夠好，連導演家輝也讚嘆他對工作的認真態度不可多得。阿謙表示是次水底戲好難忘，因來來回回多次由水面跳落泳池水底，幸工作人員預先準備了薑茶、暖水袋，暖氈等讓他上水時第一時間取暖，才沒有冷親。

阿謙感覺艱辛的說：「我第一次拍水底戲，氣溫突然聚降，又沒有暖水，這也是預料不到的。在水底演戲，連番掙扎動作，還要加上臉部表情配合，真不容易，不過最辛苦一刻是上水的一刻，全身盡濕，必需要工作人員拉我才夠力上水；而每次上水也得吸氧氣，有一刻真的抖不到氣。奈何又不能待在水中演戲太久，怕缺氧！幸好沒等到天亮，便完成整場戲，好一個難忘的除夕夜。」